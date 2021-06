फाफ डु प्लेसिस को हुआ मेमोरी लॉस, PSL के मैच में हुए थे चोटिल

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस पाकिस्तान सुपर लीग (PSL)-2021 के एक मैच के दौरान घायल हो गए थे. क्वेटा ग्लेडिएटर्स के फाफ डु प्लेसिस पेशावर जाल्मी के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे. उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था. फाफ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वह होटल में हैं.

डु प्लेसिस ने ट्वीट करके अपना हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने दुआओं और संदेशों के लिए फैन्स का शुक्रिया किया. उन्होंने साथ ही बताया कि उन्हें मेमोरी लॉस की समस्या हो गई है.

डु प्लेसिस ने ट्वीट में लिखा, 'संदेश और दुआओं के लिए सभी का धन्यवाद. मैं ठीक होकर होटल में वापस आ गया हूं. मुझे चोट के साथ मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा. उम्मीद है कि जल्द ही मैदान पर वापसी करूंगा.'

Thank you everyone for all the messages of support. I'm back at the hotel recovering. Have concussion with some memory loss but I will be fine. Hopefully be back on the field soon. Much love. ❤️