IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मलिंगा को मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया

गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) ने बुधवार को श्रीलंकाई तेज गेंदबाज और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सर्वाधिक विकेट झटकने वाले लसिथ मलिंगा को आगामी सत्र से पहले रिलीज कर दिया. आईपीएल में 122 मैच खेल चुके मलिंगा ने 170 विकेट चटकाए हैं, जो इस लुभावनी लीग में किसी गेंदबाज के सबसे ज्यादा विकेट हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है.

फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा, ‘मुंबई इंडियंस ने 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिसमें श्रीलंकाई महान खिलाड़ी 37 साल के लसिथ मलिंगा, न्यूजीलैंड के मिशेल मैक्लेनघन, ऑस्ट्रेलिया के नाथन कूल्टर नाइल और जेम्स पेटिंसन, गुयाना के शेरफाने रदरफोर्ड, अनकैप लेग स्पिनर प्रिंस बलवंत राय और तेज गेंदबाज दिग्विजय देशमुख शामिल हैं.’

Thank you for everything! There will always be a special place for you all in MI’s #OneFamily! 💙#MumbaiIndians pic.twitter.com/qjhMLHPTLc