Miami Open: इटली के 19 साल के खिलाड़ी ने अगासी, नडाल और जोकोविच की बराबरी की

पूर्व जूनियर स्कीइंग चैम्पियन यानिक सिनर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे किशोर खिलाड़ी बन गए हैं.

इटली के इस 19 साल खिलाड़ी ने स्पेन के राबर्टो बातिस्ता आगुट को 5-7, 6-4, 6-4 से पराजित करके फाइनल में प्रवेश किया. उनसे पहले नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और आंद्रे अगासी ने अपनी किशोरावस्था में मियामी ओपन के फाइनल में जगह बनाई थी.

