इस दिग्गज की भविष्यवाणी, बताया- कौन बनेगा IPL चैम्पियन, धोनी की टीम रहेगी आखिरी स्थान पर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं. टूर्नामेंट का आगाज 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और RCB के बीच मैच से होगा. मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है. आईपीएल के पिछले दो सीजन उसके ही नाम रहे हैं. वह लगातार तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वहीं, RCB, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों की नजर पहली बार ट्रॉफी जीतने पर होगी. राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो वह 2008 के बाद से खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई है. केकेआर 2014 और सनराइजर्स हैदराबाद 2016 के बाद चैम्पियन नहीं बन पाई है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स 2020 के सीजन को भूलकर इस बार अपना दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी.

आईपीएल 2021 की चैम्पियन कौन होगी ये तो समय बताएगा. लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर स्कॉट स्टायरिस ने मुंबई इंडियंस पर दांव लगाया है. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि इस बार के सीजन में कौन सी टीम किस स्थान पर रहेगी. स्कॉट स्टायरिस के मुताबिक, दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम रहेगी. वहीं, तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स के रहने की उम्मीद है.

Let's try this



WAY TOO EARLY POWER RANKINGS @IPL 2021



1- @mipaltan

2- @DelhiCapitals

3- @PunjabKingsIPL (auction👍)

4- @SunRisers

5- @RCBTweets

6- @rajasthanroyals (Morris fitness/archer back quickly.Maybe ⬆️)

7- @KKRiders (batting worries)

8- @ChennaiIPL



Thoughts