IPL: अंपायर वाइड देने ही वाले थे कि धोनी को आया गुस्सा... फिर क्या हुआ?

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच आईपीएल मुकाबले के दौरान एक ऐसा पल आया, जब विकेट के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा दिखा. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है.

दरअसल, मंगलवार रात दुबई में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही सनराइजर्स टीम की पारी के 19वें ओवर में अंपायर पॉल राइफल वाइड देने के लिए अपने हाथ फैलाने ही वाले थे कि एमएस धोनी ने कड़ा विरोध जताया.

हैदराबाद को जीत के लिए 2 ओवरों में 27 रन चाहिए थे. 19वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने दो रन बनाए और शार्दुल ठाकुर की अगली गेंद वाइड हो गई.

इसके बाद की गेंद भी वाइड लग रही थी. अंपायर पॉल राइफल इशारा करने की शुरुआत भी कर चुके थे, लेकिन वाइड नहीं दिया.

FairPlay award goes to #CSK pic.twitter.com/ZiRUIaMCiu

हुआ यूं कि अंपायर जब वाइड देने के लिए अपने दोनों हाथ फैलाने ही वाले थे कि धोनी ने विकेट के पीछे से विरोध जताना शुरू कर दिया. गेंदबाज शार्दुल भी विरोध में उतर आए. इसके बाद ही अंपायर को वाइड देने से रुकना पड़ा और वाइड नहीं दिया.

It's not #Dhoni fault

Clearly shows "Umpire" fault#IPL2020 pic.twitter.com/Nua3NKrPhn