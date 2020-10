IPL: जीत से गदगद धोनी बोले- मैच अच्छा रहा, अंत में 2 अंक ही मायने रखते हैं

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर मिली 20 रनों से जीत के बाद कहा कि यह मुकाबला अच्छा रहा और अंत में दो अंक ही मायने रखते हैं. आईपीएल के 13वें सीजन के 29वें मुकाबले में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेविड वॉर्नर की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 147/8 रन ही बना पाई.

धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘मुझे लगता है कि मायने यह रखता है कि आपको दो अंक मिले. हमने अच्छा किया, यह एक मैच था जो ‘परफेक्ट’ के करीब था. एक दो ओवर थोड़े बेहतर हो सकते थे, लेकिन यह मैच अच्छा रहा. हम काफी सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ठीक हैं.

कप्तान धोनी ने कहा, 'आप मैच जीतते रहो तो अंक तालिका भी ठीक हो जाएगी. अंक तालिका को देखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फिर देखेंगे कि हम किसमें सुधार कर सकते हैं. अहम यह है कि किसी भी चीज को छुपाओ नहीं क्योंकि आपने मैच जीता है.’

A look at the Points Table after Match 29 of #Dream11IPL pic.twitter.com/hq97nt3wB9

उन्होंने कहा, ‘मैं आमतौर पर पहले छह ओवरों के हिसाब से स्कोर का आकलन करता हूं. काफी कुछ तेज गेंदबाजों पर निर्भर था. हमें रणनीति के अच्छी तरह से कार्यान्वयन की जरूरत थी और उन्होंने ऐसा किया.’

धोनी ने कहा, ‘सैम कुरेन हमारे लिए पूर्ण क्रिकेटर हैं और आपको ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत होती है. वह गेंद को अच्छी तरह स्ट्राइक करते हैं, वह बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम में खेल सकते हैं और वह स्पिनरों को बखूबी खेलते हैं. अगर आपको लय चाहिए तो वह हमें 15 से 45 रन दे सकते हैं. मुझे लगता है कि जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वह डेथ गेंदबाजी से और सहज हो जाएंगे.’

ICYMI - Curran "opens" up with 4,4,6,6



Promoted up the order, @CurranSM went BANG in one Khaleel over. Just the kind of job Curran was assigned. We say, job well done.https://t.co/kpRWb8tnen #Dream11IPL