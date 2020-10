IPL: गेल का फैन्स को जवाब- लौट आया 'यूनिवर्स बॉस', हम बाकी सभी मैच जीत सकते हैं

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल ने संकेत किया है कि वह गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ इस आईपीएल का अपना पहला मैच खेल सकते हैं. वह पेट दर्द (फूड प्वाइजनिंग) से उबर चुके हैं.

टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले कहा कहा था कि गेल ‘फूड प्वाइजनिंग’ के कारण सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे. यह 41 साल का विस्फोटक बल्लेबाज शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ भी नहीं खेल पाया था.

गेल ने सोशल मीडिया पर अस्पताल से एक तस्वीर साझा की थी, जबकि किंग्स इलेवन ने सोमवार को गेल के अभ्यास पर लौटने की तस्वीर जारी की थी.

🗣 @henrygayle's special message for you fans 😍



How does it feel? 👇🏻#SaddaPunjab #IPL2020 #KXIP pic.twitter.com/HcZ6QlV4B6