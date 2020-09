IPL: खुद को लकी कप्तान मानते हैं श्रेयस अय्यर, CSK पर जीत में इस 'पेस जोड़ी' का कमाल

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 44 रनों से आसान जीत का श्रेय पूरी टीम को देते हुए कहा कि कैगिसो रबाडा और एनरिक नोर्तजे जैसे तेज गेंदबाजों की मौजूदगी में वह स्वयं को भाग्यशाली कप्तान मानते हैं.

शुक्रवार को दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद तीन विकेट पर 175 रन बनाए और इसके बाद चेन्नई को 7 विकेट पर 131 रनों पर रोक दिया. दिल्ली की पारी का आकर्षण पृथ्वी शॉ के 64 रन रहे, जबकि गेंदबाजी में कैगिसो रबाडा (26 रन देकर 3) और नोर्तजे (21 रन देकर 2) ने प्रभाव छोड़ा.

8⃣-0⃣-4⃣7⃣-5⃣



The speedometer and the wickets column breathed Protea fire tonight 🔥#CSKvDC #IPL2020 #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/mCKCsmRQeN