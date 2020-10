IPL: आज बड़ा मुकाबला- दिल्ली और मुंबई दिखाएंगी दम, कई महारथियों पर रहेंगी निगाहें

आईपीएल के 13वें सीजन के 27वें मुकाबले में रविवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमें आमने-सामने होंगी. मौजूदा सत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहीं इन दोनों टीमों की जंग में कई महारथियों के आपसी मुकाबलों पर भी नजरें रहेंगी. अबुधाबी में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

दोनों का बल्लेबाजी शीर्ष क्रम जबर्दस्त है और मध्यक्रम बेहद मजबूत. इसके साथ ही दोनों के पास धारदार गेंदबाजी आक्रमण है. दिल्ली कैपिटल्स 6 मैचों में 5 मुकाबले जीतकर टॉप पर है, जबकि मुंबई इंडियंस इतने ही मैचों में 4 जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है.

A look at the Points Table after Match 25 of #Dream11IPL pic.twitter.com/LQHEuuPTY4

MI vs DC : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 24 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. दोनों 12-12 मैच जीतकर बराबरी पर हैं (दिल्ली कैपिटल्स ही पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी).

अगर किसी मामले में एक टीम का पलड़ा भारी है तो वह तेज गेंदबाजों के अनुभव के मामले में मुंबई इंडियंस का. जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के पास वर्षों का अनुभव है और वे निर्णायक साबित हो सकते हैं.

इसके मायने हैं कि शिखर धवन को दिल्ली को अच्छी शुरुआत देनी होगी. कई मैचों में अच्छी शुरुआत के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं. इस बड़े मुकाबले में उनसे ऐसी उम्मीद होगी. पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत की भी यह पहली परीक्षा होगी, जिन्हें बुमराह और बोल्ट का सामना करना होगा.

🗣️ "Their batsmen are in form and so are our bowlers. Let's see who wins the battle!"#OneFamily #MumbaiIndians #MI #Dream11IPL #MIvDC pic.twitter.com/94IWNHQNFX