IPL: आज पंजाब के लिए 'करो या मरो', हर हाल में चाहिए चेन्नई पर बड़ी जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 53वें मुकाबले में रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीमें आमने-सामने होंगी. अभी भी प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार पंजाब को चेन्नई के खिलाफ हर हाल में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी. महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई के लिए यह प्रतिष्ठा का मुकाबला है. अबु धाबी में यह मैच दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

राजस्थान रॉयल्स से 7 विकेट से हराने के बाद पंजाब की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. केएल राहुल की टीम ने लगातार 5 मैचों जीतकर प्ले ऑफ की संभावना प्रबल की थी. इस हार के बाद अब पंजाब का भविष्य उसके हाथ में नहीं रह गया है. चेन्नई को हराने के बाद भी उसे दूसरे मैचों के नतीजे अनुकूल रहने की दुआ करनी होगी.

अगर सनराइजर्स हैदराबाद (13 मैचों में 12 अंक) 2 नवंबर को अपना मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मैच जीत लेती है, इसके बाद 3 नवंबर को दिल्ली कैपिटल्स (14) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (14) के बीच मुकाबला जीतने वाली टीम के अंक 16 हो जाएंगे तो ऐसी दशा में अंक या नेट रनरेट के आधार पर भी पंजाब की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकेगी.

सनराइजर्स टीम अपना आखिरी मैच हार जाती है तो पंजाब के क्वालिफाई करने की उम्मीदें हैं, बशर्ते वह रविवार को चेन्नई को बड़े अंतर से हरा दे. पंजाब के फिलहाल 13 मैचों में 12 अंक है और उसका नेट रन रेट माइनस 0.13 है. दूसरी तरफ सनराइजर्स का नेट रन रेट प्लस 9.56 है.

#SRH get to No.4 in the Points Table after Match 52 of #Dream11IPL pic.twitter.com/y4ElJcd4w4