IPL: हैदराबाद ने RCB को मुश्किल में डाला, 5 विकेट से जीतकर टॉप-4 में SRH

आईपीएल के 13वें सीजन के 52वें मैच में शनिवार रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बाजी मारी. उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 5 विकेट से मात दी. पहले तो उसने बेंगलुरु को 120/7 रनों पर रोका और उसके बाद 14.1 ओवरों में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (121 रन) हासिल कर लिया. ऋद्धिमान साहा ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए. जेसन होल्डर (नाबाद 26 रन, 10 गेंदें, 3 छक्के, एक चौका) ने छक्के के साथ जीत दिलाई. 'करो या मरो' के मुकाबले में जीत के साथ सनराइजर्स की उम्मीदें बनी हुई हैं.

सनराइजर्स की यह 13 मैचों में छठी जीत है और वह 12 अंकों के साथ वह चौथे स्थान पर आ गई है. उसका एक मैच बचा है, जो 3 नवंबर को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ है. इस मैच को जीतकर वह क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि उसके पास बेहतर नेट रन रेट है.

दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अब भी क्वालिफाई करने से 2 अंक दूर है. उसकी यह छठी हार रही. 13 मैचों में उसके 14 अंक हैं. आरसीबी का एक मैच बचा है, जो 2 नबंवर को दिल्ली कैपिटल्स (14 अंक) के खिलाफ है. यह मैच जीतने वाली टीम 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर जाएगी. लेकिन हारने वाली टीम का नेट रन रेट के आधार पर निर्णय होगा.

121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम का पहला विकेट 10 के स्कोर पर गिरा, जब कप्तान डेविड वॉर्नर (8) को वॉशिंगटन सुंदर ने लौटाया. 50 रनों की साझेदारी के बाद मनीष पांडे (26) को युजवेंद्र चहल ने अपना शिकार बनाया. 60 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा.

इसके बाद ऋद्धिमान साहा (39) को पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर चहल ने अपनी फिरकी में फंसाया. 82 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिरा. केन विलियमसन (8) ज्यादा देर रुक नहीं पाए, उन्हें इसुरु उदाना ने विराट कोहली के हाथों कैच कराया, 87 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा. आखिरकार जेसन होल्डर ने मोर्चा संभाला, लेकिन अभिषेक शर्मा (8) नवदीप सैनी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. 114 रनों पर 5वां विकेट गिरा. होल्डर (नाबाद 26 रन) ने छक्के के साथ जीत दिला दी.

120/7 रनों पर रुक गई RCB की पारी

संदीप शर्मा की अगुवाई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट पर 120 रन के स्कोर पर रोक दिया. संदीप ने 20, जबकि जेसन होल्डर ने 27 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए. राशिद खान, शाहबाज नदीम और टी नटराजन ने एक-एक विकेट हासिल किया. नटराजन ने 4 ओवरों के अपने स्पेल में सिर्फ 11 रन दिए. बेंगलुरु की ओर से सलामी बल्लेबाज जोश फिलिप (32) के अलावा कोई बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाया. एबी डिविलियर्स ने 24 रनों की पारी खेली.

