IPL: हार से निराश कोहली, बोले- अब दिल्ली से हर हाल में जीतना होगा मैच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 5 विकेट की हार के बाद कहा कि उन्हें पता था कि इतने रन पर्याप्त नहीं होने वाले थे. कप्तान कोहली हार से निराश हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम मुकाबला हर हाल में जीतना होगा.

सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट पर 120 रनों पर रोकने के बाद साहा (39) और मनीष पांडे (26) के बीच दूसरे विकेट की 50 रनों की साझेदारी की बदौलत 14.1 ओवरों में पांच विकेट पर 121 रन बनाकर जीत दर्ज की.

जेसन होल्डर ने भी अंत में 10 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से नाबाद 26 रनों की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया. सनराइजर्स की ओर से संदीप ने 20, जबकि होल्डर ने 27 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए. राशिद खान, शाहबाज नदीम और टी नटराजन ने 1-1 विकेट हासिल किया. नटराजन ने चार ओवरों के अपने स्पेल में सिर्फ 11 रन दिए.

बेंगलुरु की ओर से सलामी बल्लेबाज जोश फिलिप (32) के अलावा कोई बल्लेबाज 30 रनों के आंकड़े को पार नहीं कर पाया. एबी डिविलियर्स ने 24 रनों की पारी खेली. कोहली ने पांच विकेट की हार के बाद कहा, ‘ये रन पर्याप्त नहीं थे. हमने सोचा था कि 140 का स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन हालात में काफी बदलाव आया जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी. यह अजीब है. हमने सोचा था कि मौसम अच्छा रहेगा और अधिक ओस नहीं होगी.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि पूरी पारी के दौरान हमने बल्ले से साहसिक प्रदर्शन नहीं किया. विरोधी गेंदबाजों ने सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और पिच का अच्छा इस्तेमाल किया.’ कोहली ने कहा कि अब उन्हें अपना अंतिम मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. उन्होंने कहा, ‘स्थिति स्पष्ट है. अंतिम मैच जीतो और शीर्ष दो में जगह बनाओ. यह शानदार मैच होगा क्योंकि दोनों टीमों (दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला) के 14 अंक हैं.’ आरसीबी और दिल्ली की टीमें 2 नवंबर को आमने-सामने होंगी.

