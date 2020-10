IPL: जडेजा के छक्के ने कोलकाता का खेल बिगाड़ा, CSK ने 6 विकेट से जीता मैच

आईपीएल के 13वें सीजन के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बाजी मारी. चन्नई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से मात दी. चेन्नई ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 178 रन बनाए और जीत का लक्ष्य (173) हासिल कर लिया. चेन्नई की जीत में एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ ( 72 रन) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने लगातार दूसरा अर्धशतक जमाया. आखिर में एक गेंद में एक रन की दरकार थी, जिस पर रवींद्र जडेजा ने छक्के के साथ जीत दिलाई.

दुबई में गुरुवार को इस हार से कोलकाता के लिए क्वालिफाई करने की राह अब मुश्किल हो गई है. प्ले ऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी चेन्नई ने लगातार दूसरी जीत हासिल की. निचले पायदान पर चल रही चेन्नई के 13 मैचों में 10 अंक हो गए.

13 मैचों में कोलकाता की यह 7वीं हार रही. वह अब भी 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है और बाकी बचा एक मैच जीतकर भी उसके 14 अंक ही रहेंगे. कोलकाता की हार से मुंबई इंडियंस (MI) के लिए क्वालिफाई में अब कोई अगर-मगर नहीं रहा. किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने भी राहत की सांस ली होगी, जिसके 12 मैचों में 12 अंक हैं और वह चौथे स्थान पर है.

173 रनों का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को पहला झटका वरुण चक्रवर्ती ने दिया. शेन वॉटसन (14) को उन्होंने 50 के स्कोर पर कैच कराया. ऋतुराज गायकवाड़ और अंबति रायडू (38) की जोड़ी ने 68 रनों की साझेदारी की. 118 के स्कोर पर पैट कमिंस ने कोलकाता को दूसरी सफलता दिलाई. इसके बाद 121 के स्कोर पर वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (1) को बोल्ड किया.

140 के स्कोर पर गायकवाड़ (72 रन, 53 गेंदों में) का अहम विकट पैट कमिंस ने निकाला. आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी. सैम कुरेन और रवींद्र जडेजा क्रीज पर थे. कमलेश नागरकोटी के ओवर में जीत के लिए जरूरी रन आ गए. कुरेन 13 और जडेजा 31 रनों पर नाबाद रहे.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 172/5 रन बनाए थे

सलामी बल्लेबाज नीतीश राणा के अर्धशतक की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने पांच विकेट पर 172 रन बनाए. राणा ने 61 गेंदों की अपनी पारी में 10 चौके और चार छक्के की मदद से 87 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (26) और दिनेश कार्तिक (नाबाद 21) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. नाइट राइडर्स ने टीम ने अंतिम 6 ओवरों में 75 रन जोड़े.

सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद शुभमन गिल (26) और राणा की जोड़ी ने टीम को उम्दा शुरुआत दिलाई. गिल ने दीपक चाहर की मैच की पहली दो गेंदों पर चौके के साथ शुरुआत की, जबकि राणा ने भी इसी ओवर में चौके से खाता खोला. गिल ने सैम कुरेन पर भी चौका जड़ा.

राणा-गिल की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दी थी

राणा ने धीमी शुरुआत के बाद लुंगी नगिदी का स्वागत चौके के साथ किया और फिर मिशेल सेंटनर की लगातार गेंदों पर दो चौके और एक छक्का मारा. टीम ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 48 रन बनाए. गिल और राणा ने नाइट राइडर्स के लिए मौजूद सत्र की पहले विकेट की पहली अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की.

धोनी ने इसके बाद गेंद कर्ण शर्मा को थमाई और इस लेग स्पिनर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर गिल को बोल्ड कर दिया. गिल ने 17 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके मारे.

बीच के ओवरों में टीम की रन गति धीमी रही

सुनील नरेन (7) ने कर्ण पर छक्के से खाता खोला, लेकिन सेंटनर ने अगले ओवर में इसी शॉट को दोहराने की कोशिश में बाउंड्री पर रवींद्र जडेजा को कैच दे बैठे. सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाया, जिससे नाइट राइडर्स की टीम ने 10 ओवरों में दो विकेट पर 70 रन बनाए.

देखें: आजतक LIVE TV

रिंकू सिंह (11) ने जडेजा पर चौका मारा, लेकिन अगली गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अंबति रायडू को आसान कैच दे बैठे. राणा ने सेंटनर पर लगातार दो चौके मारे और फिर कर्ण की गेंद पर एक रन के साथ 44 गेंदों में मौजूदा सत्र का तीसरा अर्धशतक पूरा किया. राणा अगली गेंद पर भाग्यशाली रहे जब उन्होंने शॉट को हवा में लहरा दिया लेकिन गेंद क्षेत्ररक्षकों के बीच में गिरी.

राणा ने कर्ण को लगातार 3 छक्के मारे

राणा ने जडेजा पर चौके के साथ 15वें ओवर में नाइट राइडर्स का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया. राणा ने 16वें ओवर में कर्ण पर लगातार 3 छक्के मारे और फिर अगले ओवर में दीपक चाहर पर भी दो चौके जड़े. राणा हालांकि अगले ओवर में नगिदी की गेंद को हवा में लहराकर लॉन्ग ऑन पर कुरेन को कैच दे बैठे.

अंतिम ओवरों में मॉर्गन और दिनेश कार्तिक ने तेजी से रन बटोरे. कार्तिक ने नगिदी पर दो चौके, जबकि अगले ओवर में कुरेन की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए. पारी के अंतिम ओवर में नगिदी ने मॉर्गन (15) को पवेलियन भेजा.