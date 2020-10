IPL: कोहली की RCB को चेन्नई ने 8 विकेट से दी मात, धोनी ने बचाया सम्मान

आईपीएल के 13वें सीजन के 44वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने जीत हासिल की. रविवार को चेन्नई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 8 विकेट से मात दी. सीएसके ने 146 रनों का लक्ष्य 18.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर (150/2 ) हासिल कर लिया. महेंद्र सिंह अगुवाई वाली चेन्नई की टीम ने चौथी जीत हासिल की और अपना सम्मान बचाया. चेन्नई की जीत में मैन ऑफ द मैच रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 65 रन बनाए.

12 मैचों में 8 अंकों के साथ चेन्नई अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. टीम के पास अब दो मैच बचे हैं. जिन्हें जीतकर भी उसके 12 अंक ही रहेंगे. दूसरी तरफ, विराट की कप्तानी वाली बेंगलुरु की यह 11 मैचों में चौथी हार रही, वह अब भी अंक तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है.

That's that from Match 44. #CSK WIN by 8 wickets with 8 deliveries to spare. #Dream11IPL pic.twitter.com/pwaVHhARS8

146 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई के लिए फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की सलामी जोड़ी ने 46 रन जोड़े. डुप्लेसिस (25) को क्रिस मॉरिस ने लौटाया, सिराज ने कैच लपका. गायकवाड़ और अंबति रायडू (39) ने 67 रन जोड़े. युजवेंद्र चहल ने रायडू ने बोल्ड किया. इसके बाद गायकवाड़ (नाबाद 65) और कप्तान धोनी (नाबाद 19) ने टीम को जीत तक पहुंचाया.

गायकवाड़ की धमाकेदार पारी

सलामी बल्लेबाज गायकवाड़ ने 51 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 65 रन बनाए. उन्होंने अंबति रायडू (27 गेंदों पर 39, 3 चौके, 2 छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 19 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि गायकवाड़ ने क्रिस मॉरिस पर विजयी छक्का लगाकर चेन्नई का स्कोर 18.4 ओवर में दो विकेट पर 150 रन तक पहुंचाया.

RCB ने 145/6 का स्कोर बनाया था

विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया और एबी डिविलियर्स के साथ क्रीज पर पर्याप्त समय बिताया, लेकिन इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 145/6 रन ही बना पाई. पिच धीमी दिखी और ऐसे में रन बटोरना आसान नहीं था. कोहली ने 43 गेंदें खेलीं और 50 रन बनाए, लेकिन इसमें केवल एक चौका और एक छक्का शामिल है.

डिविलियर्स 36 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 39 रन ही बना पाए. इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की. आरसीबी ने अंतिम तीन ओवरों में केवल 20 रन बनाए और इस बीच 4 विकेट गंवाए. चेन्नई की तरफ से सैम कुरेन ने 3 ओवरों में 19 रन देकर 3, जबकि दीपक चाहर ने 4 ओवरों में 31 रन देकर 2 विकेट लिये.

सलामी जोड़ी की लंबी साझेदारी नहीं

दुबई में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. एरॉन फिंच (11 गेंदों पर 15) और देवदत्त पडिक्कल (21 गेंदों पर 22) ने पहले विकेट के लिए 31 रन ही जोड़े और फिर से लंबी भागीदारी निभाने में नाकाम रहे. पडिक्कल का कैच फाफ डु प्लेसिस के बेहतरीन प्रयास से सीमा रेखा पर ऋतुराज गायकवाड़ ने लिया.

देखें: आजतक LIVE TV

डिविलियर्स और कोहली चेन्नई के स्पिनरों इमरान ताहिर (4 ओवरों में 30 रन), मिशेल सेंटनर (4 ओवर, 23 रन 1 विकेट) और रवींद्र जडेजा (3 ओवरों में 20 रन) के सामने बीच के ओवरों में खुलकर नहीं खेल पाए. कोहली ने 28वीं गेंद का सामना करते हुए अपना पहला चौका लगाया.

विराट का आईपीएल में 200वां छक्का

Another day at office and another milestone unlocked for @imVkohli.



He is the 5th player in IPL and third Indian to achieve this feat.#Dream11IPL pic.twitter.com/bXqq2lAGsz