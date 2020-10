IPL: RCB से बदला चुकता करने उतरेंगे नाइट राइडर्स, KKR के पास 'फर्ग्यूसन'

आईपीएल के 13वें सीजन के 39वें मैच में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. तूफानी तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन को देर से मौका देने के बाद केकेआर की टीम ने लय हासिल कर ली है और आरसीबी के खिलाफ पहले चरण में मिली हार का बदला चुकता करने उतरेगी. अबु धाबी में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

RCB vs KKR : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. बेंगलुरु ने 11, जबकि कोलकाता ने 14 में जीत हासिल की है. इस सीजन में दोनों के बीच हुए पहले मुकाबले में कोलकाता को आरसीबी ने मात दी थी.

कोलकाता ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज फर्ग्यूसन को को मौका दिया और उन्होंने अपनी तेजी और विविधता से सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को ध्वस्त कर दिया. फर्ग्यूसन ने केकेआर की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने चार ओवरों में 15 रन पर तीन विकेट चटकाने के बाद सुपर ओवर में दो रन देकर दो विकेट हासिल किए.

पिछले सीजन में केकेआर की ओर से पांच मैचों में सिर्फ दो विकेट चटकाने वाले फर्ग्यूसन ने सत्र की अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को आउट किया और फिर अपनी तेज और धीमी गेंदों के मिश्रण से सभी बल्लेबाजों को परेशान किया. मॉर्गन की अगुवाई वाली केकेआर की टीम 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि पांच मैच बचे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस (9 मैचों में 3 विकेट) उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में टीम को अब फर्ग्यूसन से काफी उम्मीदें हैं. टीम हालांकि पहले चरण के मैच में आरसीबी के खिलाफ 82 रनों की हार की हार भूली नहीं होगी, जिसमें एबी डिविलियर्स ने 33 गेंदों में नाबाद 73 रनों की पारी खेली.

यह देखना रोमांचक होगा कि डिविलियर्स, आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ मॉर्गन इस तेज गेंदबाज (फर्ग्यूसन) का इस्तेमाल किस तरह करते हैं.

केकेआर हालांकि अब भी स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल की खराब फॉर्म को लेकर परेशान है, जो अब तक बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन करने में नाकाम रहे हैं. पिछले सत्र में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले रसेल मौजूदा सत्र में 9 मैचों में 11.50 की औसत से सिर्फ 92 रन बना पाए हैं. जमैका का यह ऑलराउंडर क्षेत्ररक्षण में भी जूझता दिखा है और उन्हें कुछ मैचों का ब्रेक देना बुरा विचार नहीं होगा.

स्पिन विभाग में देखना होगा कि सुनील नरेन को मौका मिलता है या नहीं, जिनके गेंदबाजी एक्शन को स्वीकृति मिल गई है. हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाले लेग स्पिनर कुलदीप यादव ने नियमित स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के साथ मिलकर उपयोगी प्रदर्शन किया था.

दूसरी तरफ आरसीबी की टीम केकेआर से दो अंक आगे है और राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराने के बाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चल रही है. डिविलियर्स शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और रॉयल्स के खिलाफ 22 गेंदों में नाबाद 55 रनों की पारी खेलकर उन्होंने अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई. कप्तान कोहली भी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना चाहेंगे, जिससे टीम की प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीदें बढ़ेंगी.

टीमें इस प्रकार हैं -

कोलकाता नाइट राइडर्स

इयोन मॉर्गन (कप्तान), शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल, कुलदीप यादव, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, टॉम बेंटन, सिद्धेश लाड, कमलेश नागरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वॉरियर, शिवम मावी, रिंकू सिंह, क्रिस ग्रीन, एम सिद्धार्थ और निखिल नाइक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, पार्थिव पटेल, एरॉन फिंच, जोश फिलिप, क्रिस मॉरिस, मोईन अली, मोहम्मद सिराज, शाहबाज अहमद, देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, डेल स्टेन, पवन नेगी, इसुरु उदाना, शिवम दुबे, उमेश यादव, गुरकीरत सिंह मान, वॉशिंगटन सुंदर, पवन देशपांडे और एडम जाम्पा.