IPL: आज दिल्ली को RR का चैलेंज, बदला चुकता करने उतरेगी राजस्थान

आईपीएल के 13वें सीजन के 30वें मैच में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. बेन स्टोक्स की वापसी से मजबूत बनी राजस्थान रॉयल्स की टीम शीर्ष क्रम की नाकामी से उबरकर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछली हार का बदला चुकता करने की कोशिश करेगी. दुबई में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दिल्ली ने पिछले हफ्ते राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हराया था. स्टीव स्मिथ की अगुवाई वाली रॉयल्स की टीम उससे सबक लेकर इस मैच में कड़ी चुनौती पेश करेगी. जब दोनों टीमें पिछली बार एक-दूसरे से भिड़ी थीं, तो रॉयल्स की टीम में स्टोक्स नहीं थे.

इंग्लैंड का यह ऑलराउंडर भले ही पहले मैच में अपना जलवा नहीं दिखा सका, लेकिन उनकी मौजूदगी में यह पूर्व चैम्पियन सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज कर 4 मैचों के हार के क्रम को तोड़ने में सफल रहा.

कप्तान स्मिथ ने कहा, ‘स्टोक्स की वापसी से हमारी टीम में अच्छा संतुलन पैदा हो गया है. उन्होंने केवल एक ओवर किया क्योंकि वह अभी लॉकडाउन से बाहर निकले हैं और लय में लौटने की कोशिश कर रहा हैं.’

RR vs DC : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 21 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. राजस्थान ने 11, जबकि दिल्ली ने 10 में जीत हासिल की है.

अंक तालिका में दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान सातवें पायदान पर है.

स्टोक्स जहां रॉयल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, वहीं टीम शीर्ष क्रम की असफलता से भी पार पानी चाहेगी. शीर्ष क्रम की नाकामी के कारण निचले क्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बन रहा है. कप्तान स्मिथ और संजू सैमसन ने पहले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद उनका बल्ला कुंद पड़ा है.

जोस बटलर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 44 गेंदों पर 70 रन बनाए लेकिन वह पिछले दो मैचों में अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए. अगर राहुल तेवतिया अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो रॉयल्स की स्थिति और नाजुक होती.

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ एक ओवर में पांच छक्के जड़ने वाले तेवतिया ने सनराइजर्स के खिलाफ पिछले मैच में 28 गेंदों पर नाबाद 45 रन बनाए थे.

दूसरी तरफ दिल्ली को अपने पिछले मैच में मुंबई से हार का सामना करना पड़ा था. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम उस हार को भुलाकर फिर से अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी.

दिल्ली के पास आक्रामक बल्लेबाज है और कैगिसो रबाडा की अगुवाई में उसकी गेंदबाजी भी मजबूत है. रबाडा ने अब तक 17 विकेट लिये हैं. उन्हें हमवतन दक्षिण अफ्रीकी एनरकच नोर्तजे और हर्षल पटेल का अच्छा सहयोग मिला है. रविचंद्रन अश्विन ने भी अक्षर पटेल के साथ मिलकर अच्छी गेंदबाजी की है.

