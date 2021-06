IND vs NZ WTC Final: साउथैम्पटन में मौसम साफ, समय से शुरू हो सकता है खेल

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था. साउथैम्पटन में शुक्रवार को इस कदर बरसात हुई कि टॉस भी संभव नहीं हो सका. क्रिकेट फैंस के लिए अब दूसरे दिन के खेल को लेकर अच्छी खबर है. दरअसल साउथैम्पटन में अभी धूप निकली हुई है, जो राहत की बात है. साउथैम्पटन में दूसरे दिन के मौसम का पूर्वानुमान भी पहले दिन की अपेक्षा बेहतर बताया गया है. ऐसे में शनिवार को दूसरे दिन समय पर टॉस हो सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को साउथैम्पटन में सुबह के सत्र में बरसात की संभावना ना के बराबर है. दोपहर के सत्र में केवल 30 प्रतिशत बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है. इसके बाद शाम को दोपहर के मुकाबले थोड़ी अधिक बारिश हो सकती है. रविवार, सोमवार और मंगलवार यानी मैच के आखिरी तीनों दिन तेज और लगातार बारिश होने की संभावना है.

Hello.. cloudy morning here, no rains now. #WTCFinal pic.twitter.com/lxHGGTUoer