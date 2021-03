IND vs ENG: जमकर बोला KL राहुल का बल्ला, शतक लगाकर आलोचकों को दिया जवाब

केएल राहुल एक बार फिर टीम की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 108 रनों की शानदार पारी खेली. राहुल ने सैम कुरेन की गेंद पर एक रन लेकर 108 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. राहुल का यह वनडे करियर का पांचवां और इंग्लैंड के खिलाफ पहला शतक है. टीम इंडिय़ा ने राहुल की इस शतक की बदौलत इंग्लैंड को 337 रनों का लक्ष्य दिया है.

पुणे में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था. भारत ने शुरुआती 10 ओवरों में ही शिखर धवन (4) और रोहित शर्मा (25) के विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद केएल राहुल ने कप्तान विराट कोहली (66) के साथ तीसरे विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी कर टीम को उबारा.

