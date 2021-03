शोएब अख्तर के नाम हुआ PAK का ये स्टेडियम, खुद शेयर की तस्वीर

'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर शोएब अख्तर खेल के विभिन्न पहलुओं पर अक्सर अपनी बेबाक राय रखते हैं. अब इस पूर्व तेज गेंदबाज को पाकिस्तान के क्रिकेट में शानदार योगदान के लिए सम्मान मिला है. दरअसल रावलपिंडी का केआरएल स्टेडियम (Khan Research Laboratories Ground) अब शोएब अख्तर स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा.

45 साल के शोएब अख्तर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने इस सम्मान के लिए आभार प्रकट किया है.

I have always done by best to serve Pakistan with utmost dedication and passionate determination, with integrity. To always keep our flag high. Today and everyday I wear the star on my chest with pride. Thank you, Pakistan. Zindabad pic.twitter.com/nCaPDKTZZ8