IND vs ENG: अक्षर पटेल कर सकते हैं डेब्यू, प्लेइंग XI के लिए सुंदर-कुलदीप में टक्कर

टीम इंडिया के बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल फिट हैं. उम्मीद है कि वह शनिवार से शुरू होने जा रहे दूसरे टेस्ट में अपना डेब्यू करेंगे. शाहबाज नदीम और राहुल चाहर को मुख्य स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है. टीम इंडिया पहला टेस्ट गंवाकर इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है.

27 साल के अक्षर बाएं घुटने में खिंचाव के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे. स्टैंडबाई खिलाड़ी शाहबाज नदीम को पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिला था. वॉशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव पर तरजीह दी जा सकती है. क्योंकि भारत को ऐसे स्पिन गेंदबाज की जरूरत होगी, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज से गेंद को दूर डालता हो.

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, 'अक्षर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और अब इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऑलराउंडर ने अपने बाएं घुटने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके चलते वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे. शाहबाज नदीम और राहुल चाहर को मुख्य टीम से हटा दिया गया है और दोनों को स्टैंडबाई तौर पर स्क्वॉड में जोड़ा गया है.'

बीसीसीआई ने गुरुवार को ट्वीट कर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें अक्षर गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे हैं.

Look, who is back in the nets! @akshar2026 is here and raring to go! @Paytm #TeamIndia #INDvENG pic.twitter.com/HdaO9MgS9q