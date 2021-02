PAK के रिजवान का T20 में कमाल, साउथ अफ्रीका पर जीत में जड़ा रिकॉर्ड शतक

पाकिस्तान ने पहले टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका को तीन रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई. पाकिस्तान की जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के नाबाद शतक का अहम योगदान रहा. लाहौर में ही दूसरा टी20 मुकाबला 13 फरवरी को खेला जाएगा.

मोहम्मद रिजवान का यह पहला टी20 इंटरनेशनल शतक है, जबकि पाकिस्तान की ओर से यह महज दूसरी टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी है. इससे पहले अहमद शहजाद ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाए थे.

इसके साथ ही 28 साल के रिजवान विकेटकीपर के तौर पर तीनों इंटरनेशल फॉर्मेंट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने न्यूजीलैंड के दिग्गज ब्रेंडन मैक्कुलम की बराबरी कर ली.

