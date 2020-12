IND vs AUS: अय्यर खुश हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने उनके लिए रणनीति बनाई है

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के पहले वनडे मैच में जोश हेजलवुड ने बाउंसर पर पवेलियन भेजा, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली. शॉर्ट गेंदबाजी से निशाना बनाने की ऑस्ट्रेलियाई रणनीति के बारे में पूछने पर इस बल्लेबाज ने अंतिम वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, ‘मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने मेरे खिलाफ रणनीति बनाई है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं और इसे चुनौती की तरह ले रहा हूं. लेकिन मैं दबाव में अच्छा प्रदर्शन करता हूं और यह मुझे उनके खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा. मुझे लगता है कि इसका (शॉर्ट लेग और लेग गली) फायदा उठाया जा सकता है और अधिक रन बनाए जा सकते हैं.’

भारत के चौथे नंबर के बल्लेबाज अय्यर ने कहा कि शॉर्ट गेंदबाजी का सामना करना मानसिकता और नेट पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़े बदलाव से जुड़ा है. उन्होंने कहा, ‘यह आपकी मानसिकता से जुड़ा है, जिसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है. विकेट पर आप कैसे खड़े होते हो. (स्टांस के दौरान) काफी अधिक झुकने की जगह आपको सीधा खड़ा होना होता है. ऐसे में शॉर्ट गेंद को खेलना आसान हो जाता है.’

