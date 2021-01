साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा, सीरीज में 2-0 से किया सफाया

श्रीलंका को दूसरी पारी में 211 रनों पर समेटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन 10 विकेट से जीत हासिल कर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. श्रीलंका के 67 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने ऐडन मार्करम (नाबाद 36) और डीन एल्गर (नाबाद 31) की पारियों की बदौलत 13.2 ओवरों में बिना विकेट खोए 67 रन बनाकर जीत दर्ज की.

दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट भी पारी और 45 रनों से जीता था. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका ने पूरे 120 अंक हासिल किए.

A dominant display by Quinton de Kock's side secured a clean sweep for the hosts

इससे पहले नगिदी ने 44 रन देकर 4, जबकि सिपामला ने 40 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (103) के शतक के बावजूद टीम 56.5 ओवरों में सिमट गई. श्रीलंका की टीम ने पहली पारी में 157 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 302 रन बनाकर 145 रनों की बढ़त हासिल की थी.

श्रीलंका ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 150 रन से की. करुणारत्ने ने 91 रनों से आगे खेलते हुए एनरिक नोर्तजे पर लगातार दो चौकों के साथ 123 गेंदों में शतक पूरा किया. श्रीलंकाई कप्तान हालांकि नोर्तजे के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर वियान मुल्डर को कैच दे बैठे. उन्होंने 128 गेंदों की अपनी पारी में 19 चौके मारे.

10th Test century for Dimuth Karunaratne. What a crucial knock this has been from the Sri Lanka captain