न्यूजीलैंड का शानदार आगाज, विंडीज को पारी और 134 रनों से दी मात

न्यूजीलैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज को पारी और 134 रनों से हराकर घरेलू टेस्ट सत्र की शुरुआत जीत के साथ की. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ सभी चारों घरेलू टेस्ट जीतने के अभियान का आगाज किया.

टीम अगर चारों टेस्ट जीतने में सफल रहती है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का नतीजा उसके पक्ष में रहता है तो टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष दो टीमों में जगह बना लेगी. वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 की जीत से न्यूजीलैंड के विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज ने दिन की शुरुआत दूसरी पारी में 6 विकेट पर 196 रनों से की और उसे पारी की हार टालने के लिए 185 रन और चाहिए थे. वेस्टइंडीज की टीम हालांकि 247 रन पर ढेर हो गई.

