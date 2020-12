साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का पहला वनडे रद्द, कोविड-19 है वजह

दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मुकाबला रद्द कर दिया गया. टीम होटल में कुछ नए कोविड-19 मामलों को देखते हुए बोलैंड पार्क पर्ल में खेला जाने वाला यह मैच टॉस होने से पहले ही रद्द कर दिया गया.

तीन मैचों की सीरीज के अगले मुकाबलों को होना तय नहीं लग रहा है. ये दो मुकाबले केपटाउन में सोमवार और बुधवार को होने वाले हैं. उधर, इंग्लैंड की टीम का गुरुवार को दौरे से लौटने का कार्यक्रम है.

England's first ODI against South Africa in Paarl has been abandoned after two members of staff at the hotel in which the tourists are staying tested positive for Covid-19.