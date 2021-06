IND W vs ENG W: मिताली ब्रिगेड की 7 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, आज से मुकाबला

भारतीय महिला टीम बुधवार से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेलने उतरेगी, जो पारंपरिक प्रारूप में 7 साल बाद उसकी वापसी होगी. भारत और ब्रिटेन में पृथकवास के बाद मिताली राज की कप्तानी वाली टीम को अभ्यास के लिए बमुश्किल एक सप्ताह मिला, जबकि टीम नवंबर 2014 के बाद पहला टेस्ट खेल रही है. मिताली उन सात मौजूदा खिलाड़ियों में से हैं, जिन्होंने मैसुरू में दक्षिण अफ्रीका को उस मैच में हराया था. ब्रिस्टल में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 3.30 बजे से खेला जाएगा.

पुरुष टीम ने साउथैम्पटन पहुंचने के बाद विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल की तैयारी के लिए आपस में ही अभ्यास मैच खेले, लेकिन महिला टीम नेट्स पर ही अभ्यास कर सकी जिससे चार दिवसीय मैच के लिए उनकी तैयारी पुख्ता नहीं कही जाएगी.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ‘खिलाड़ी फॉर्म में हैं और फिट हैं, लेकिन मैच अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है. एक दिवसीय मैच हो या चार दिवसीय, नेट्स पर अभ्यास समान ही होता है .’

उन्होंने कहा, ‘चूंकि यह चार दिवसीय मैच है तो समय ही बताएगा कि वे लंबे समय तक मैदान पर रहने या लंबे स्पेल फेंकने में सक्षम हैं या नहीं. अभ्यास मैच खेलते हैं तो दबाव रहता है, लेकिन नेट्स पर वह दबाव नहीं रहते.’

