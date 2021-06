WTC फाइनल: क्या शॉर्ट बॉल बनेगी विराट कोहली की कमजोरी? सामने आया ये वीडियो

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए टीम इंडिया जमकर तैयारी कर रही है. 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रहे इस खिताबी मुकाबले के लिए टीम इंडिया इंट्रा-स्क्वॉड मैच के अलावा नेट्स में कड़ा अभ्यास कर रही है. बीसीसीआई टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का वीडियो और फोटो शेयर कर फैन्स को अपडेट करता रहता है.

बोर्ड ने मंगलवार को टीम इंडिया के अभ्यास का एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है, जिसमें कप्तान विराट कोहली, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं.

कप्तान कोहली नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान अच्छे शॉट लगाते दिख रहे हैं. उन्होंने अपना ट्रेडमार्क कवर ड्राइव भी लगाया. हालांकि बाउंसर को डक करते वक्त उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया और पिच पर गिर पड़े.

कोहली शार्ट बॉल को खेलते वक्त असहज दिखे. ऐसे में WTC फाइनल में क्या ये उनकी कमजोरी बनेगी..? न्यूजीलैंड के गेंदबाज ये वीडियो देखने के बाद कोहली को शुरू में ही ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट गेंद फेंकने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसा इस वजह से क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को पारी के शुरू में बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती है और जब पिच इंग्लैंड की हो और सामने न्यूजीलैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज हों तो ये और बढ़ जाती है.

