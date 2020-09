ICC वनडे रैंकिंग में कोहली की बादशाहत कायम, बेयरस्टो को इतने स्थान का फायदा

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बल्लेबाजों की ICC वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है. इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बूते शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे.

कोहली (871 अंक) और उपकप्तान रोहित शर्मा (855 अंक, दूसरी रैंकिंग) कोविड-19 के कारण लगे ब्रेक के कारण पिछले कुछ समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने रैंकिंग में अपना स्थान कायम रखा है.

बेयरस्टो ने सीरीज में कुल 196 रन जोड़े और अंतिम मैच में उन्होंने 126 गेंद में 112 रन की पारी खेली, जिससे वह शीर्ष 10 में फिर से प्रवेश कर सके. यॉर्कशायर के 30 साल के बेयरस्टो अक्टूबर 2018 में नौवें स्थान पर पहुंचे थे और अब वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक 777 से 23 अंक की दूरी पर हैं.

Jonny Bairstow breaks into the top 10 of the @MRFWorldwide ICC ODI Player Rankings for Batting after finishing as the highest run-getter in the #ENGvAUS ODI series 🎉



