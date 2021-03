श्रीलंकाई बल्लेबाज 'अजीबोगरीब' तरीके से OUT, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सलामी बल्लेबाज दनुष्का गुणातिलक को फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए (obstructing the field) आउट दिए जाने के बाद श्रीलंका की पारी लड़खड़ा गई, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने बुधवार को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज की.

गुणातिलक ने 55 रन बनाने के अलावा कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के साथ पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की जिससे श्रीलंका की टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी. करुणारत्ने 52 रन बनाकर वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे.

मैच का विवादास्पद लम्हा

मैच का विवादास्पद लम्हा 21वें ओवर में आया, जब गुणातिलक को फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के आरोप में आउट करार दिया गया. पोलार्ड जब उन्हें रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे तब उन्होंने गेंद पर पैर मार दिया, जिसके बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने रन आउट की अपील की और मैदानी अंपायर जो विल्सन ने आउट का संकेत करते हुए टीवी अंपायर के पास इस मामले को भेज दिया. तीसरे अंपायर नाइजेल गुगुइड ने इसके बाद जानबूझकर रन आउट रोकने का प्रयास करने के लिए गुणातिलक को आउट करार दिया.

श्रीलंका की पारी इसके बाद राह से भटक गई और अशेन बंडारा (50) के अर्धशतक के बावजूद पूरी टीम 49 ओवरों में 232 रनों पर आउट हो गई.

वेस्टइंडीज ने इसके जवाब में शाई होप (110) और एविन लुईस (65) के बीच पहले विकेट की 143 रनों की साझेदारी की बदौलत 47 ओवर में दो विकेट पर 236 रन बनाकर जीत दर्ज की. डेरेन ब्रावो ने भी नाबाद 37 रन बनाए. तीन मैचों की सीरीज में विंडीज ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

दनुष्का के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

दनुष्का गुणातिलक के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड जुड़ गया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ एंटीगा में खेले गए पहले वनडे में उन्हें 'ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड' आउट दिया गया. वनडे इंटरनेशनल (ODI) में इस तरीके से आउट होने वाले वह 8वें बल्लेबाज हैं. आउट होने का एक तरीका ‘हैंडल्ड द बॉल’ को 2017 में आईसीसी ने इसे ऑब्सट्रक्टिंग द फील्ड के नियम में ही शामिल कर दिया था. वनडे इंटरनेशनल में अब तक तीन खिलाड़ी ‘हैंडल्ड द बॉल’ आउट हो चुके हैं.

क्या कहता है आईसीसी का नियम?

ICC के नियम 37.1 के मुताबिक एक बल्लेबाज को फील्डिंग में बाधा पहुंचाने के लिए आउट दिया जा सकता है. अंपायर को यदि लगता है कि बल्लेबाज जानबूझकर फील्डिंग में बाधा पहुंचा रहा है, तो वह उसे आउट दे सकता है.

दनुष्का को आउट आउट दिए जाने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रैड हॉग ने अंपायर के फैसले को सही ठहराया है. वहीं उनके हमवतन और श्रीलंका टीम के डायरेक्टर टॉम मूडी इससे सहमत नहीं हैं. मूडी का मानना है कि दनुष्का की ऐसी मंशा नहीं थी.

Gunathilaka definitely out obstructing the fielder, he had showed no urgency getting back in his crease as 2 fielders converge on the ball, run out opportunity at the other end. Pollard full rights to appeal & umpires have made a good decision. Game Awareness #SLvWI #cricket pic.twitter.com/FLkseX1MES