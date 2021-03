T20: फैबियन एलेन के जोरदार छक्के, विंडीज ने श्रीलंका से जीती सीरीज

फैबियन एलेन ने 19वें ओवर में तीन गगनचुंबी छक्के जड़कर वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में तीन विकेट से जीत दिलाई. इससे कैरेबियाई टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

श्रीलंका के 4 विकेट पर 131 रन का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के सामने लड़खड़ा गई और 17 ओवर के बाद उसका स्कोर 7 विकेट पर 105 रन था. उसे 18 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत थी.

जेसन होल्डर ने स्पिनर वानिंडुडु हसरंगा का 18वां ओवर खेला और इसमें फ्री हिट पर एक छक्का भी लगाया. अब वेस्टइंडीज को अंतिम दो ओवरों में 20 रनों की जरूरत थी. एलेन ने 19वें ओवर में अकिला धनंजय की पहली, तीसरी और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर वेस्टइंडीज का स्कोर 7 विकेट पर 134 रन पर पहुंचाया.

