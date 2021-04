वर्ल्ड नंबर-1 बार्टी ने मियामी में लगातार दूसरा खिताब जीता

दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी ऐश बार्टी ने बियांका आंद्रेस्क्यू के मुकाबले के बीच से हटने पर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा खिताब जीता.

ऑस्ट्रेलिया की बार्टी जब 6-3, 4-0 से आगे चल रही थीं, तब बियांका ने पैर की चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया.

Proud of our week in Miami 🏆 #10



But it’s never a nice way to finish a match... Wishing Bianca a speedy recovery! The first of many matches for us I’m sure! pic.twitter.com/IE3zGGgNF6