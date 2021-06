शाकिब का गुस्सा... स्टंप को लात मारी, अंपायर को मारने दौड़े, फिर मांगी माफी

बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने शुक्रवार को ढाका में एक घरेलू टी20 मैच के दौरान मैदान पर स्टंप को लात मारी और अंपायरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया. उन्होंने हालांकि बाद में इसे ‘मानवीय त्रुटि’ बताते हुए माफी मांगी.

शाकिब के गुस्से का असर हालांकि उनके खेल पर गलत तरीके से नहीं पड़ा और उनकी टीम मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने ढाका प्रीमियर लीग में अबाहानी लिमिटेड को डकवर्थ लुईस पद्धति से हरा दिया.

बांग्लादेश के 34 साल पूर्व कप्तान ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन स्टंप्स को लात मारना ‘स्तर तीन’ का अपराध है और इस बर्ताव के कारण उन पर एक मैच का निलंबन लग सकता है.

Shakib Al Hasan could be in for a lengthy ban after this incident in the Dhaka Premier League.pic.twitter.com/hiAD7IiVyT