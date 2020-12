ऑस्ट्रेलिया को झटका- स्टार गेंदबाज टी20 से हुआ बाहर, ये है वजह

ऑस्ट्रेलियाई पेसर मिशेल स्टार्क भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के बाकी दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं. बताया जाता है कि उनके परिवार में कोई बीमार है. टी20 सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच रविवार और मंगलवार को खेला जाएगा.

30 साल का यह तेज गेंदबाज पसली की चोट के कारण तीसरे और आखिरी वनडे में भी नहीं खेल पाया था. लेकिन शुक्रवार को केनबरा में पहले टी 20 इंटरनेशल में टीम की 11 रनों से हार में स्टार्क ने 2 विकेट निकाले थे.

मिशेल स्टार्क शनिवार को सिडनी पहुंचे, लेकिन जल्द ही परिवार में बीमारी के बारे में जानने के बाद टीम बबल छोड़ गए.

JUST IN: Mitch Starc has withdrawn from Aussie T20 squad for personal reasons https://t.co/Uzb8pIOh5a #AUSvIND pic.twitter.com/pN5NzmVVYo