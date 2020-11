धवन ने दिखाई टीम इंडिया की नई जर्सी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इसे पहनेंगे खिलाड़ी

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान नई जर्सी में नजर आएगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच से तीन दिन पूर्व मंगलवार को सोशल मीडिया पर शिखर धवन ने अपनी एक तस्वीर डाली है, जिसमें में वह टीम इंडिया की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं.

पहले की तुलना में यह नई जर्सी गहरे नीले रंग में है. सोशल मीडिया पर लोग इसे 1992 वर्ल्ड कप वाली जर्सी की तरह बता रहे हैं.

New jersey, renewed motivation. Ready to go. 🇮🇳 pic.twitter.com/gKG9gS78th