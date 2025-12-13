scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'फ्रॉड करके चला गया, 12 हजार का टिकट...', ल‍ियोनेल मेसी की झलक नहीं दिखने पर कोलकाता में फैन्स बौखलाए, VIDEO

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी GOAT India Tour 2025 के तहत की भारत दौरे पर शन‍िवार तड़के कोलकाता पहुंचे. इस दौरान जैसे ही वो कोलकाता स्टेडियम में पहले से तय कार्यक्रम में पहुंचे तो फैन्स को उनकी झलक देखने को नहीं मिली. इस पर वो वो बौखला गए.

Advertisement
X
कोलकाता में G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के दौरान VYBK में लियोनेल मेसी (Photo: PTI)
कोलकाता में G.O.A.T. इंडिया टूर 2025 के दौरान VYBK में लियोनेल मेसी (Photo: PTI)

दुन‍िया के मशहूर फुटबॉलर ल‍ियोनेल मेसी 'गोट इंड‍िया टूर 2025' (GOAT India Tour 2025) के पहले चरण में कोलकाता पहुंचे. शन‍िवार को उनका साल्टलेक स्टेडियम में जाने का कार्यक्रम था. लेकिन यहां मेसी की झलक जब फैन्स को नहीं दिखी तो वो बौखला गए. 

पूरे स्टेडियम में अफरातफरी का माहौल मच गया. बोतले फेंकी गई, पोस्टर फाड़े गए. कुल मिलाकर मेसी 10 मिनट के लिए ही  वो रुक पाए. कुल मिलाकर सिटी ऑफ जॉय में फुटबॉल फैन्स  के लिए जो दिन यादगार होने वाला था, वह एक बुरे सपने जैसा हो गए.

यह भी पढ़ें: 'मैं ल‍ियोनेल मेसी और फैन्स से माफी मांगती हूं', कोलकाता स्टेडियम में हंगामे के बाद CM ममता बनर्जी का इमोशनल पोस्ट, जांच कमेटी गठित

मेसी के टनल से बाहर निकलने के कुछ ही पलों बाद, हालात काबू से बाहर हो गए. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जो इस खास इवेंट के लिए कोलकाता आए थे, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, इस अफरा-तफरी के बीच इवेंट छोटा कर दिए जाने के कारण प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए. हालात ऐसे थे कि ‘GOAT टूर’ के ऑर्गनाइजर, प्रमोटर शताद्रु दत्ता को सिक्योरिटी वालों के साथ मेसी को वहां से ले जाना पड़ा. 
यह भी पढ़ें: ल‍ियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में क्या हुआ, क्यों मची अफरातफरी... जानें बवाल की पूरी कहानी

Advertisement

स्टेड‍ियम के बाहर मौजूद मेसी के एक फैन ने कहा- एकदम घट‍िया इवेंट रहा, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता, मंत्री, कॉरपोरेट ऑफ‍िसर उनको घेर लिए, हम कुछ भी नहीं देख पाए. शाहरुख खान को भी लाने की बात थी, लेकिन कोई नहीं आया, वो (मेसी) भी 10 मिनट के लिए आया और पूरा फ्रॉड करके चला गया. इतने लोलों का इमोशन, टाइम सब बरबाद, कुछ नहीं देख पाए. 

सम्बंधित ख़बरें

Lionel Messi
कोलकाता में कैसे ल‍ियोनल मेसी के हाइप्रोफाइल इवेंट में मच गया बखेड़ा, कहां हुई चूक, देखें PHOTOS 
Lionel Messi
मेसी के प्रोग्राम में हंगामे के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस, आयोजक को हिरासत में लिया 
Mamata Banerjee apologises to Messi
'मेसी और फैन्स से माफी मांगती हूं', कोलकाता में हंगामे के बाद CM ममता का इमोशनल पोस्ट 
Video: बोतलें फेंकी, सीटें तोड़ीं... कोलकाता में फूटा मेसी के फैंस का गुस्सा  
Stadium_Ruckus
पोस्टर फाड़े, बोतलें फेंकी, Messi के लिए फैंस का हंगामा 

इस फैन के पास एक और मेसी प्रशंसक ने कहा- उसके (मेसी) पास बहुत भीड़ था, ऐसा लगा कि बॉल के साथ वो कुछ करेगा, बॉल को टच करेगा, पेनल्टी शूट आउट या पेनल्टी किक जैसा कुछ होगा. बस वो आया देखा और चल गया है. ये बस फ्रॉड के अलावा कुछ और नहीं कह सकते हैं. 

वहीं एक और मेसी फैन ने कहा- क्या होगा, 500 आदमी मेसी को घेर कर रखा था, उनमें नेता और अभ‍िनेता सब थे. हमने 12 हजार रुपए का टिकट मेसी को देखने के लिए लिया था, लेकिन नहीं देख पाए. 

क्यों हुआ मेसी के इवेंट में बवाल? 
कुल मिलका लियोनेल मेसी की कोलकाता यात्रा उस वक्त बवाल में बदल गई, जब साल्टलेक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट फैन्स  को उनकी झलक तक नहीं मिल सकी. नाराज़ भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, कुर्सियां तोड़ीं और बोतलें फेंकी, जिससे कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा. हालात बिगड़ने पर आयोजकों को मेसी को तुरंत स्टेडियम से बाहर ले जाना पड़ा. महंगे टिकट लेने वाले फैन्स  ने बदइंतजामी और नेताओं की मौजूदगी को लेकर नाराज़गी जताई.

Advertisement

अब कहां जाएंगे मेसी?
कोलकाता के बाद मेसी 13 दिसंबर को ही हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां शाम सात बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7v7 फुटबॉल मैच होगा. इसके बाद एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन है

फिर मेसी का कारवां मुंबई पहुंचेगा. जहां कई हाई-प्रोफाइल इवेंट तय हैं. 14 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे ब्रेबोर्न स्टेडियम में Padel GOAT कप के लिए मेसी का वेलकम किया जाएगा. फिर शाम 4 बजे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. शाम 5 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है. मेसी के कार्यक्रमों में चैरिटी फैशन शो, अर्जेंटीना की 2022 वर्ल्ड कप से जुड़ी यादगार वस्तुओं की नीलामी और लुइस सुआरेज़ की अगुवाई में एक स्पेनिश म्यूज़िकल ईवनिंग भी शामिल है. इस इवेंट में शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर के शामिल होने की भी उम्मीद है.

फिर मेसी 15 दिसंबर को नई दिल्ली जाएंगे. मेसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है. जबिक उसी दिन दोपहर 1:30 बजे वो अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और कुछ भारतीय क्रिकेटर्स भी मौजूद रह सकते हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement