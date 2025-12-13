दुन‍िया के मशहूर फुटबॉलर ल‍ियोनेल मेसी 'गोट इंड‍िया टूर 2025' (GOAT India Tour 2025) के पहले चरण में कोलकाता पहुंचे. शन‍िवार को उनका साल्टलेक स्टेडियम में जाने का कार्यक्रम था. लेकिन यहां मेसी की झलक जब फैन्स को नहीं दिखी तो वो बौखला गए.

और पढ़ें

पूरे स्टेडियम में अफरातफरी का माहौल मच गया. बोतले फेंकी गई, पोस्टर फाड़े गए. कुल मिलाकर मेसी 10 मिनट के लिए ही वो रुक पाए. कुल मिलाकर सिटी ऑफ जॉय में फुटबॉल फैन्स के लिए जो दिन यादगार होने वाला था, वह एक बुरे सपने जैसा हो गए.



यह भी पढ़ें: 'मैं ल‍ियोनेल मेसी और फैन्स से माफी मांगती हूं', कोलकाता स्टेडियम में हंगामे के बाद CM ममता बनर्जी का इमोशनल पोस्ट, जांच कमेटी गठित

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake Stadium



Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.



More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr — ANI (@ANI) December 13, 2025

मेसी के टनल से बाहर निकलने के कुछ ही पलों बाद, हालात काबू से बाहर हो गए. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जो इस खास इवेंट के लिए कोलकाता आए थे, भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, इस अफरा-तफरी के बीच इवेंट छोटा कर दिए जाने के कारण प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए. हालात ऐसे थे कि ‘GOAT टूर’ के ऑर्गनाइजर, प्रमोटर शताद्रु दत्ता को सिक्योरिटी वालों के साथ मेसी को वहां से ले जाना पड़ा.

यह भी पढ़ें: ल‍ियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में क्या हुआ, क्यों मची अफरातफरी... जानें बवाल की पूरी कहानी

Advertisement

स्टेड‍ियम के बाहर मौजूद मेसी के एक फैन ने कहा- एकदम घट‍िया इवेंट रहा, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता, मंत्री, कॉरपोरेट ऑफ‍िसर उनको घेर लिए, हम कुछ भी नहीं देख पाए. शाहरुख खान को भी लाने की बात थी, लेकिन कोई नहीं आया, वो (मेसी) भी 10 मिनट के लिए आया और पूरा फ्रॉड करके चला गया. इतने लोलों का इमोशन, टाइम सब बरबाद, कुछ नहीं देख पाए.

इस फैन के पास एक और मेसी प्रशंसक ने कहा- उसके (मेसी) पास बहुत भीड़ था, ऐसा लगा कि बॉल के साथ वो कुछ करेगा, बॉल को टच करेगा, पेनल्टी शूट आउट या पेनल्टी किक जैसा कुछ होगा. बस वो आया देखा और चल गया है. ये बस फ्रॉड के अलावा कुछ और नहीं कह सकते हैं.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A fan of star footballer Lionel Messi says, "Absolutely terrible event. He came for just 10 minutes. All the leaders and ministers surrounded him. We couldn't see anything. He didn't take a single kick or a single penalty. They said they would bring… https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/Rpko4UwlLW — ANI (@ANI) December 13, 2025

वहीं एक और मेसी फैन ने कहा- क्या होगा, 500 आदमी मेसी को घेर कर रखा था, उनमें नेता और अभ‍िनेता सब थे. हमने 12 हजार रुपए का टिकट मेसी को देखने के लिए लिया था, लेकिन नहीं देख पाए.

#WATCH | Kolkata: A fan of star footballer Lionel Messi says, "Only leaders and actors were surrounding Messi...Why did they call us then... We have got a ticket for 12 thousand, but we were not even able to see his face..." https://t.co/Ce4kNu8dBH pic.twitter.com/WUAOG4xc1V — ANI (@ANI) December 13, 2025

क्यों हुआ मेसी के इवेंट में बवाल?

कुल मिलका लियोनेल मेसी की कोलकाता यात्रा उस वक्त बवाल में बदल गई, जब साल्टलेक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट फैन्स को उनकी झलक तक नहीं मिल सकी. नाराज़ भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ा, कुर्सियां तोड़ीं और बोतलें फेंकी, जिससे कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा. हालात बिगड़ने पर आयोजकों को मेसी को तुरंत स्टेडियम से बाहर ले जाना पड़ा. महंगे टिकट लेने वाले फैन्स ने बदइंतजामी और नेताओं की मौजूदगी को लेकर नाराज़गी जताई.

Advertisement

अब कहां जाएंगे मेसी?

कोलकाता के बाद मेसी 13 दिसंबर को ही हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां शाम सात बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 7v7 फुटबॉल मैच होगा. इसके बाद एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी आयोजन है

फिर मेसी का कारवां मुंबई पहुंचेगा. जहां कई हाई-प्रोफाइल इवेंट तय हैं. 14 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे ब्रेबोर्न स्टेडियम में Padel GOAT कप के लिए मेसी का वेलकम किया जाएगा. फिर शाम 4 बजे सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच होगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. शाम 5 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम रखा गया है. मेसी के कार्यक्रमों में चैरिटी फैशन शो, अर्जेंटीना की 2022 वर्ल्ड कप से जुड़ी यादगार वस्तुओं की नीलामी और लुइस सुआरेज़ की अगुवाई में एक स्पेनिश म्यूज़िकल ईवनिंग भी शामिल है. इस इवेंट में शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर के शामिल होने की भी उम्मीद है.

फिर मेसी 15 दिसंबर को नई दिल्ली जाएंगे. मेसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रस्तावित है. जबिक उसी दिन दोपहर 1:30 बजे वो अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान मिनर्वा अकादमी के खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और कुछ भारतीय क्रिकेटर्स भी मौजूद रह सकते हैं.

---- समाप्त ----