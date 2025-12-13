कोलकाता पहुंचे लियोनेल मेसी, सुपरस्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर जमा हुए हजारों फैंस

अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी शनिवार को 'GOAT इंडिया टूर 2025' की शुरुआत के लिए कोलकाता पहुंचे. उनके आने से पहले ही कोलकाता जबरदस्त उत्साह में डूबा हुआ है. मेसी मियामी से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचे. देर रात होने के बावजूद हजारों फैंस एयरपोर्ट के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो गए.

लोग मेसी के नाम के नारे लगाते दिखे, अर्जेंटीना के झंडे लहराए गए और कई फैंस तो बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जबकि पुलिस ने टर्मिनल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. टूर आयोजक सतद्रु दत्ता ने कहा, '14 साल बाद मेसी का भारत आना खुशी का बड़ा मौका है. भारत में फुटबॉल से कनेक्शन फिर बढ़ रहा है. पहले कभी भारतीय फुटबॉल को इतने ज्यादा स्पॉन्सर नहीं मिले थे.'

#WATCH | Fans of Argentine footballer Lionel Messi chant his name and wave the Argentine flag and flags supporting the tag 'Messians of Bengal', ardently waiting to catch a glimpse of their star outside the private hotel where Messi will stay on his first day in Kolkata. pic.twitter.com/ps7TCn4PgA — ANI (@ANI) December 12, 2025

घंटों इंतजार करते रहे फैंस

फ्लाइट के लैंड होने से कई घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचे फैंस ने कहा कि यह पल अविश्वसनीय है. एक फैन ने ANI से कहा, 'हम दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं. जरूरत पड़ी तो चार घंटे भी इंतजार करेंगे. जिंदगी में मिलने वाले इस इकलौते मौके को हम नहीं गंवाना चाहते.'

एक दूसरे फैन ने इस रात को 'मैजिकल' बताते हुए कहा, 'वह जादूगर हैं, GOAT हैं. हम सिर्फ उनकी एक झलक पाने आए हैं. लव यू, मेसी.' मेसी अपने तीन दिन के दौरे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली जाएंगे.

कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम

कोलकाता में मेसी का दिन प्राइवेट मीट-एंड-ग्रीट से शुरू होगा, जो सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक रहेगा और यह सिर्फ चुनिंदा मेहमानों के लिए होगा. इसके बाद वे ऑनलाइन माध्यम से अपने नाम की एक प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जो शहर के साथ उनके खास रिश्ते को दिखाता है.

दिन का सबसे बड़ा खास हिस्सा युवभारती स्टेडियम में होने वाला फ्रेंडली मैच होगा, जहां हजारों दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. इसी स्टेडियम में फैन इंटरैक्शन प्रोग्राम के साथ कोलकाता में मेसी का कार्यक्रम खत्म होगा.

इन कार्यक्रमों के टिकट डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए उपलब्ध कराए गए थे, जिनकी शुरुआती कीमत करीब 4,500 रुपये थी. जबरदस्त मांग के चलते ज्यादातर टिकट जल्दी ही बिक गए क्योंकि कोलकाता कई सालों में अपने सबसे बड़े फुटबॉल आयोजनों में से एक की तैयारी कर रहा है.

