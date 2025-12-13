लियोनेल मेसी के प्रोग्राम में हंगामे के बाद एक्शन में कोलकाता पुलिस, आयोजक को हिरासत में लिया

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के बहुप्रतीक्षित भारत दौरे की शुरुआत ही विवाद से हुई है. कोलकाता में मेसी के पहुंचने के बाद फैन्स ने खूब हंगामा काटा. इस अव्यवस्था के चलते आयोजकों पर सवाल उठे हैं. दरअसल,‘GOAT इंडिया टूर 2025’, को सताद्रु दत्ता के बैनर तले प्रमोट किया गया था. लेकिन साल्ट लेक स्टेडियम में भारी हंगामा हो गया.

क्या बोली कोलकाता पुलिस

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और कानून-व्यवस्था बहाल कर दी गई है. कुमार ने स्वीकार किया कि कई प्रशंसक इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वे मेसी को खेलते देखने या मैदान पर अधिक समय बिताते देखने की उम्मीद कर रहे थे. उन्होंने यह भी जोड़ा कि आयोजकों ने लिखित आश्वासन दिया है कि निराश टिकट धारकों को रिफंड दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें:

आयोजक हिरासत में लिए गए

बाद में पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) जावेद शमीम ने पुष्टि की कि मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है. शमीम ने कहा, “इस स्तर पर हम यह नहीं कह सकते कि जिम्मेदार कौन है. जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.” उन्होंने यह भी बताया कि स्टेडियम के आसपास की स्थिति अब सामान्य है और मुख्य आयोजक को जांच के तहत हिरासत में लिया गया है.

क्या बोले फैन्स

पुलिस के बयान स्टेडियम के भीतर हुए अव्यवस्थित दृश्यों के बाद आए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, साल्ट लेक स्टेडियम का मेसी का प्रस्तावित चक्कर (लैप) वास्तव में हो ही नहीं पाया. जैसे ही वे मैदान में उतरे, राजनेताओं, अधिकारियों, सेलिब्रिटीज़ और उनके परिवारजनों के साथ-साथ भारी संख्या में पैपराज़ी ने उन्हें घेर लिया. अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी के आसपास इतनी भीड़ जमा हो गई कि उनकी सुरक्षा टीम को लैप रद्द करना पड़ा, जिससे स्टैंड्स में बैठे प्रशंसकों से उनका संवाद बेहद सीमित रह गया.

यह भी पढ़ें:

जब यह खबर फैली कि मेसी मैदान पर अधिक देर नहीं रुकेंगे, तो प्रशंसकों में असंतोष तेजी से बढ़ गया. तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब विश्व कप विजेता खिलाड़ी 10 मिनट से भी कम समय में मैदान छोड़कर चले गए. इसके बाद दर्शकों के कुछ हिस्सों में विरोध शुरू हो गया.

कोलकाता, मेसी के तीन दिवसीय भारत दौरे का पहला पड़ाव था, जिसके बाद हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. हालांकि प्रशासन का कहना है कि अब स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन इस अव्यवस्थित शुरुआत ने जश्न के बजाय जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित कर दिया है. आयोजकों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशंसक वादा किए गए रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.

