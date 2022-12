FIFA World Cup 2022: 'Mbappe is dead…', अर्जेंटीना ने जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में उड़ाया फ्रांस का मज़ाक, Video

अर्जेंटीना इस वक्त जश्न में डूबा है. लियोनेल मेसी की अगुवाई में फ्रांस को मात देने के बाद अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 अपने नाम कर लिया है. पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचे इस मैच में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत दर्ज की. वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का जश्न भी काफी चर्चा में है, खिलाड़ियों ने जमकर धमाल मचाया.

इस बीच सोशल मीडिया पर अर्जेंटीना के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें अर्जेंटीना टीम के सभी खिलाड़ी झूम रहे हैं और जमकर डांस कर रहे हैं. लेकिन इस बीच जश्न में कुछ शब्द ऐसे भी सुनाई दिए, जिसपर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ.

अर्जेंटीना के खिलाड़ी जश्न के दौरान ड्रेसिंग रूम में फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे का मज़ाक उड़ाते हुए दिखे. डांस करते हुए प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम में एक मिनट का मौन रखा और अंत में कहा कि ये मौन एम्बाप्पे के लिए जो अब मर चुका है.

वायरल वीडियो में Emiliano Martinez पूरी टीम के साथ गाते और नाचते हुए दिख रहे हैं. Emiliano Martinez ही वीडियो में चिल्लाते हैं कि a minute’s silence for... For Mbappe who is dead!” वीडियो में अर्जेंटीना के खिलाड़ी हंसते हुए नज़र आ रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई है.

Emiliano Martinez ने अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैम्पियन बनने में एक अहम भूमिका निभाई है. टीम के फुटबॉलर Emiliano Martinez ने ही पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस की रणनीति को नाकाम साबित किया और अर्जेंटीना को चैम्पियन बनाया. पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना की टीम 4-2 से जीती थी.

पेनल्टी शूटआउट की कहानी...

फ्रांस- किलियन एम्बापे (गोल)

अर्जेंटीना- लियोनेल मेसी (गोल)

फ्रांस- किंग्सले कोमान (मिस)

अर्जेंटीना-पाउलो डायबाला (गोल)

फ्रांस- एयुरेलियन टी. (मिस)

अर्जेंटीना- लिएंड्रो परेडेस (गोल)

फ्रांस- रैंडर कोलो मुआनी (गोल)

अर्जेंटीना- गोंजालो मोंटिएल (गोल)

फीफा फाइनल में किए गए गोल

अर्जेंटीना: 3 गोल

लियोनेल मेसी- 23वां मिनट

डी. मारिया- 36वां मिनट

लियोनेल मेसी- 108वां मिनट

फ्रांस- 3 गोल

किलियन एम्बाप्पे- 80वां मिनट

किलियन एम्बाप्पे- 81वां मिनट

किलियन एम्बाप्पे- 118वां मिनट