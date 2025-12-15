scorecardresearch
 
'इतना पैसा खिलाड़ियों पर खर्च होता तो...', मेसी के टूर पर भड़के ओलंपियन अभिनव बिंद्रा

ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने लियोनेल मेसी के टूर ऑफ इंडिया के दौरान हुई भव्यता और अव्यवस्था पर गंभीर चिंताएं जताईं और कहा कि यह उन्हें शांत उदासी का अनुभव देता है. उन्होंने कहा कि अगर इतनी ऊर्जा और संसाधन खेल के मूलभूत विकास में लगाए जाते, तो भारत की खेल संस्कृति और ताकत और बेहतर होती.

अभिनव बिंद्रा ने लियोनेल मेसी के भारत दौरे को लेकर उठाए सवाल (Photo: ITG)
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के भारत दौरे पर चल रही तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि यह तमाशा उन्हें शांत उदासी का अनुभव दिलाता है और इससे यह चिंता पैदा होती है कि वास्तव में देश खेलों में क्या प्राथमिकता दे रहा है.

बिंद्रा ने यह स्पष्ट किया कि वह मेसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं. उन्होंने मेसी का जिक्र महान खिलाड़ियों में किया. लेकिन उन्होंने इस दौरे पर सवाल उठाए जहां मेसी को लेकर इतनी बड़ी तैयारियां हो रही हैं और अव्यवस्था देखने को मिल रही है.

3 दिनों के भारत दौरे पर हैं मेसी

मेसी का तीन दिनों और चार शहरों में फैला यह टूर जबरदस्त प्रशंसक दिलचस्पी का कारण बना, लेकिन कई जगह अव्यवस्था और अराजकता भी सामने आई. बिंद्रा ने कहा कि टूर के कुछ हिस्सों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया. निंदा के लिए नहीं, बल्कि इस बारे में वास्तविक चिंता के साथ कि ऐसे कार्यक्रम क्या संकेत देते हैं.

बिंद्रा ने उठाए सवाल

अभिनव बिंद्रा ने कहा कि ऐसी अल्पकालिक मुलाकातों पर खर्च की गई ऊर्जा और संसाधनों के कुछ हिस्से का उपयोग अगर खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मजबूत प्रोग्राम बनाने में किया जाता, तो यह भारत में खेल को और मजबूत कर सकता था. 

यह भी पढ़ें: लियोनेल मेसी का दिल्ली इवेंट आज, जानें कौन-कौन होगा शामिल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

बिंद्रा ने सवाल किया कि क्या भारत वास्तव में खेल संस्कृति का निर्माण कर रहा है या सिर्फ महानता को दूर से मनाने में लगा है. उनके अनुसार, महान खेली राष्ट्र प्रणालियों, धैर्य और युवा प्रतिभाओं में निरंतर विश्वास से बनते हैं, न कि सिर्फ एक-एक करके शानदार पलों से. 

यह भी पढ़ें: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मिले फुटबॉल के 'गॉड' मेसी, गिफ्ट की जर्सी

बिंद्रा ने यह भी साफ कहा कि मेसी जैसे महान सितारे लोगों को प्रेरित करते हैं, और प्रेरणा का अपना महत्व है, लेकिन इसे दीर्घकालिक इरादे और प्रतिबद्धता के साथ मिलाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के खिलाड़ियों को अपने खेल सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन, समर्थन और विश्वास मिल सके. 

---- समाप्त ----
