scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मिले फुटबॉल के 'गॉड' मेसी, गिफ्ट की जर्सी

GOAT टूर 2025 के तहत भारत आए लियोनेल मेसी का मुंबई में भव्य स्वागत हुआ, जहां वानखेड़े स्टेडियम और मरीन ड्राइव पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा. मेसी ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की. तेंदुलकर ने मेसी को अपनी जर्सी गिफ्ट की.

Advertisement
X
सचिन तेंदुलकर ने मेसी को गिफ्टी की अपनी जर्सी (Photo: ITG)
सचिन तेंदुलकर ने मेसी को गिफ्टी की अपनी जर्सी (Photo: ITG)

GOAT टूर 2025 के तहत भारत दौरे पर आए दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी का रविवार को मुंबई में भव्य स्वागत हुआ. इस दौरान फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मेसी ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से भी मुलाकात की. सचिन ने मेसी को अपनी जर्सी गिफ्ट की.  मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में हजारों फैन्स पहुंचे.  मरीन ड्राइव पर इस दौरान तीन किलोमीटर तक फैन्स का हुजूम देखने को मिला.

अर्जेंटीना की जर्सी में दिखे फैन्स

ज्यादातर फैंस अर्जेंटीना की मशहूर नीली-सफेद जर्सी पहने नजर आए, जबकि कई अन्य समर्थक बार्सिलोना की जर्सी में दिखे. इस बीच एक पोस्टर ने सोशल मीडिया पर खास ध्यान खींचा. कुछ फैंस मेसी के नाम का एक बड़ा नकली आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे, जिसमें उनका नाम, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां दर्ज थीं.

सचिन से मेसी ने की मुलाकात

वानखेड़े स्टेडियम में जैसे ही मेसी पहुंचे, पूरा स्टेडियम “मेसी-मेसी” के नारों से गूंज उठा. फैंस की खुशी तब और बढ़ गई जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी कार्यक्रम में शामिल हुए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठे नजर आए.

सुनील छेत्री ने प्रदर्शनी मैच का नेतृत्व किया

Advertisement

मेसी के पहुंचने से पहले वानखेड़े स्टेडियम में एक प्रदर्शनी मैच आयोजित किया गया, जिसमें कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं. भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री, बेंगलुरु एफसी के मालिक पार्थ जिंदल और बॉलीवुड अभिनेता जिम सर्भ भी कार्यक्रम में शामिल हुए. 

मुंबई के बाद मेसी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो पीएम मोदी के साथ मुलाकात करेंगे. इसी के साथ मेसी के तीन दिवसीय भारत यात्रा का समापन होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement