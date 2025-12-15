scorecardresearch
 
लियोनेल मेसी का दिल्ली इवेंट आज, जानें कौन-कौन होगा शामिल, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Lionel Messi in Delhi: सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के फाइनल फेज में आज दिल्ली में होंगे. वह अरुण जेटली स्टेडियम में सेलिब्रिटी मैच में शामिल होंगे. मेसी की पीएम मोदी और विराट कोहली से मुलाकात की संभावना है.

फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी अपने गोट टूर के तहत भारत के दौरे पर हैं. (Photo: AFP)
फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी अपने मौजूदा GOAT INDIA TOUR के फाइनल फेज के तहत आज  दिल्ली में होंगे और यहां के इवेंट निपटाने के बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे. वह अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां उनकी विराट कोहली से मुलाकात होने की संभावना है. अरुण जेटली स्टेडियम में उनका इवेंट दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. स्टेडियम जाने से पहले मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं. 

अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी के इवेंट का शेड्यूल

गेट खुलने का समय सुबह 11:30 बजे 
कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे
दोपहर 2:30 बजे: वेलकम म्यूजिक और अन्य कार्यक्रम
दोपहर 2:50 बजे: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच की शुरुआत
दोपहर 3:30 बजे: लियोनेल मेसी सेलिब्रिटी मैच में शामिल होंगे
दोपहर 3:45 बजे: 30 चुने हुए बच्चों के साथ फुटबॉल क्लिनिक
शाम 4:20 बजे: स्टेज पर सम्मान समारोह और क्लोजिंग सेरेमनी

अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले मैच का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध होगी. 

ट्रैफिक को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी

अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास केवल चुनिंदा वाहनों के लिए ही पार्किंग की अनुमति है. स्टेडियम आने वाले प्रशंसकों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए कहा गया है. दिल्ली पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर फ्री पार्किंग की व्यवस्था की गई है. बहादुरशाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग या रिंग रोड (राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक) पर पार्किंग की अनुमति नहीं है. अवैध रूप से पार्क किए गए किसी भी वाहन को टो करके ले जाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए पिक एंड ड्रॉप पॉइंट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (गेट नंबर 2, बीएसजेड मार्ग) और राजघाट चौक पर हैं.

अर्जेंटीना के इस स्टार फुटबॉलर ने पिछले दो दिनों में कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई का दौरा किया है. मेसी का कोलकाता टूर अच्छा नहीं रहा था. यहां सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनके इवेंट के दौरान फैंस बेकाबू हो गए और जमकर अराजकता फैलाई. वहीं उनका हैदराबाद और मुंबई टूर बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. हैदराबाद में मेसी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा गया, साथ ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की. मुंबई में मेसी ने क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री से मुलाकात की.

