Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल ने 54वीं बॉल पर खाता खोलकर बल्ला उठाया, तो साथियों ने इस तरह ली मौज

IPL स्टार और युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल इन दिनों रणजी ट्रॉफी में अपने बल्ले का कमाल दिखा रहे हैं. उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के खिलाफ शतक जमाया. हालांकि इस सेंचुरी के लिए यशस्वी को पिच पर काफी स्ट्रगल करना पड़ा.

दरअसल, 20 साल के यशस्वी ने पहली पारी में 227 बॉल पर 100 रनों की पारी खेली. जबकि दूसरी पारी में यशस्वी को खाता खोलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा. टेस्ट फॉर्मेट में यशस्वी ने दूसरी पारी में 53 बॉल तक कोई रन नहीं बनाया था.

इसके बाद यशस्वी ने 54वीं बॉल पर चौका लगाकर दूसरी पारी में अपना खाता खोला. इस दौरान चौका लगाते ही यशस्वी ने मजाकिया अंदाज में बल्ला ऊपर उठाकर जश्न मनाया, मानो उन्होंने खाता नहीं खोला, बल्कि शतक पूरा किया हो. यशस्वी के इस जश्न में साथी प्लेयर भी शामिल हुए.

तीसरे दिन यशस्वी ने बनाए नाबाद 35 रन

साथी प्लेयर्स ने यशस्वी की जमकर मौज ली और उन्होंने भी मजाकिया अंदाज में ही जमकर तालियां बजाईं. कुछ ने तो खड़े होकर तालियां बजाईं. यशस्वी भी मैदान से सभी को बल्ला दिखाते नजर आए. हालांकि पहली पारी में शतक लगाने वाले यशस्वी ने मैच में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 114 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए लिए. यानी 53 बॉल तक खाता नहीं खोल पाने वाले यशस्वी ने अगली 61 बॉल पर 35 रन जड़ दिए.

Jaiswal raising the bat, Mumbai dugout cheering, UP players clapping when Jaiswal scored the first run in the 54th ball. pic.twitter.com/VFjdxXLWOa