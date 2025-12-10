स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में आईं नजर, इन्हें लगाया गले, VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी शादी टूटने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आईं. बुधवार, 10 दिसंबर को वह नई दिल्ली में दिखाई दीं, जहां उन्होंने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और अपनी मैनेजर नूपुर कश्यप से गर्मजोशी से गले मिलकर मुलाकात की.

और पढ़ें

स्मृति और हरमनप्रीत दोनों इस समय राजधानी में अमेजन के ‘सम्भव समिट’ में शामिल होने पहुंची हैं, जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है. स्मृति ने 7 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह अपने रिश्ते से पीछे हट रही हैं ताकि पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान दे सकें और भारत के लिए ट्रॉफियां जीतने पर फोकस कर सकें.

श्रीलंका के खिलाफ नजर आएंगी स्मृति

घोषणा के अगले दिन, स्मृति के भाई श्रवण ने उनकी ट्रेनिंग पर लौटते हुए एक तस्वीर साझा की. मंगलवार, 9 दिसंबर को स्मृति को श्रीलंका के खिलाफ 21 दिसंबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में भी शामिल किया गया.

Captain and Vice Captain in the town @mandhana_smriti and @ImHarmanpreet met after World Cup winning days . pic.twitter.com/Z81jRFtbjM — vipul kashyap (@kashyapvipul) December 10, 2025

स्मृति के लिए मुश्किल वक्त

सोमवार को स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसने उनके रिश्ते टूटने के कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए शांति का मतलब खामोशी नहीं, बल्कि नियंत्रण है'

Advertisement

बता दें कि पलाश मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को सरप्राइज प्रपोज़ किया था. यह वही स्टेडियम है जहां भारत ने महिला विश्व कप का फाइनल जीता था. उनकी शादी 23 नवंबर 2025 को सांगली में तय थी. लेकिन उसी सुबह स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद समारोह स्थगित करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, स्मृत‍ि मंधाना को बड़ी ज‍िम्मेदारी... हरमनप्रीत कौर रहेंगी कप्तान

कुछ ही समय बाद, मुच्छल को भी गंभीर तनाव की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों परिवारों पर आए लगातार संकटों के बीच, शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई.

यह भी पढ़ें: पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना पहली बार नेट्स में उतरीं, भाई ने शेयर की तस्वीर

इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास और अपुष्ट अफवाहें फैलने लगीं, जिनमें मुच्छल पर बेवफाई के आरोप भी लगाए गए. उनके परिवार ने इन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया और इन्हें झूठे व नुकसानदायक आरोप बताया. बाद में पालाश ने भी बयान जारी कर कहा कि वह अब रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं और उनके बारे में झूठी खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

---- समाप्त ----