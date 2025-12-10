scorecardresearch
 
स्मृति मंधाना शादी टूटने के बाद पहली बार पब्लिक में आईं नजर, इन्हें लगाया गले, VIDEO

स्मृति मंधाना अपनी शादी टूटने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नज़र आईं और हरमनप्रीत कौर से मिलीं. उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वह रिश्ते से पीछे हटकर पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान देंगी. शादी पारिवारिक स्वास्थ्य संकटों और तनाव की वजह से रद्द हुई.

स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को लगाया गले (Photo: ITG)
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी शादी टूटने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आईं. बुधवार, 10 दिसंबर को वह नई दिल्ली में दिखाई दीं, जहां उन्होंने भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और अपनी मैनेजर नूपुर कश्यप से गर्मजोशी से गले मिलकर मुलाकात की.

स्मृति और हरमनप्रीत दोनों इस समय राजधानी में अमेजन के ‘सम्भव समिट’ में शामिल होने पहुंची हैं, जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है. स्मृति ने 7 दिसंबर को घोषणा की थी कि वह अपने रिश्ते से पीछे हट रही हैं ताकि पूरी तरह क्रिकेट पर ध्यान दे सकें और भारत के लिए ट्रॉफियां जीतने पर फोकस कर सकें.

श्रीलंका के खिलाफ नजर आएंगी स्मृति

घोषणा के अगले दिन, स्मृति के भाई श्रवण ने उनकी ट्रेनिंग पर लौटते हुए एक तस्वीर साझा की. मंगलवार, 9 दिसंबर को स्मृति को श्रीलंका के खिलाफ 21 दिसंबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में भी शामिल किया गया.

स्मृति के लिए मुश्किल वक्त

सोमवार को स्मृति ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसने उनके रिश्ते टूटने के कुछ दिनों बाद इंटरनेट पर हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए शांति का मतलब खामोशी नहीं, बल्कि नियंत्रण है'

बता दें कि पलाश मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को सरप्राइज प्रपोज़ किया था. यह वही स्टेडियम है जहां भारत ने महिला विश्व कप का फाइनल जीता था. उनकी शादी 23 नवंबर 2025 को सांगली में तय थी. लेकिन उसी सुबह स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद समारोह स्थगित करना पड़ा.

कुछ ही समय बाद, मुच्छल को भी गंभीर तनाव की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों परिवारों पर आए लगातार संकटों के बीच, शादी अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई.

इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास और अपुष्ट अफवाहें फैलने लगीं, जिनमें मुच्छल पर बेवफाई के आरोप भी लगाए गए. उनके परिवार ने इन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया और इन्हें झूठे व नुकसानदायक आरोप बताया. बाद में पालाश ने भी बयान जारी कर कहा कि वह अब रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं और उनके बारे में झूठी खबर फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

