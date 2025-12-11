scorecardresearch
 
सीरीज जीत के बाद गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा-विराट कोहली को किया इग्नोर? चर्चा में इस क्रिकेटर का बयान

विराट कोहली और रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल के अलावा टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में उनका पूरा फोकस वनडे क्रिकेट पर है. रोहित-कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाया. (Photo: PTI)
भारतीय टीम ने हाल ही में साउथ अफ्रीका को 2–1 से हराकर वनडे सीरीज अपने नाम कर ली थी. भारतीय टीम की सीरीज जीत में विराट कोहली और रोहित शर्मा की अहम भूमिका रही. हालांकि खिताबी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कोहली और रोहित का नाम नहीं लिया, जिसे लेकर काफी शोरगुल मचा है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और गंभीर के टीममेट रह चुके रॉबिन उथप्पा का भी ध्यान इस ओर गया, जिनकी प्रतिक्रिया अब व्यापक बहस का कारण बन गई है.

यह भी पढ़ें: संजू प्लेइंग 11 से बाहर क्यों...WC में नंबर 4 पर खेलें? गंभीर के 3 पुराने पोस्ट VIRAL, सोशल मीडिया पर बवाल!

रॉबिन उथप्पा को महसूस हुआ कि इन दोनों के शानदार प्रदर्शन की अनदेखी हुई है. विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीड में 151.00 की औसत से 302 रन बनाए, जिनमें दो शतक शामिल रहे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. उधर रोहित शर्मा ने 48.66 की औसत से 146 रन स्कोर किए. दोनों ने शानदार योगदान देकर टीम की सीरीज जीत को आसान बना दिया.

काफी अजीब लगा: रॉबिन उथप्पा
रॉबिन उथप्पा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे जो चीज चौंकाने वाली लगी, वह यह कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा या विराट कोहली को जीत का कोई क्रेडिट नहीं दिया. ये दोनों खिलाड़ी शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने हर तरह की आलोचना का जवाब अपने खेल से दे दिया. लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, जो अजीब लगा.'

यह सब ऐसे समय में हुआ जब गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच मनमुटाव की खबरें भी चल रही थीं. कुछ प्रशंसकों ने यह भी दावा किया कि रांची वनडे में शतक के बाद विराट कोहली ने गौतम गंभीर को इग्नोर किया था. हालांकि बाद में गंभीर और रोहित के बीच हुई बातचीत के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने कोच गंभीर को किया इग्नोर? रांची वनडे के बाद का VIDEO वायरल

गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर समय टीम की योजनाओं और भविष्य के लिए लक्ष्यों पर बात की, जबकि सीनियर खिलाड़ियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बहुत कम ध्यान दिया. उथप्पा ने इसे एक असामान्य चूक बताया. खासकर तब, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन ने सीरीज का रुख तय कर दिया था.

रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अभी वनडे फॉर्मेट को प्राथमिकता दे रहे हैं. दोनों ने इस साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, जबकि टी20 इंटरनेशनल को रोहित-कोहली ने पिछले साल बाय-बाय कह दिया था. दोनों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन कर वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है.

गौतम गंभीर ने क्या कहा था?
जब गौतम गंभीर से पूछा गया था कि ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल क्या भविष्य की ओडीआई योजनाओं में बड़ा रोल निभा सकते हैं, तो उन्होंने लंबी भविष्यवाणी करने से बचते हुए कहा, 'वनडे वर्ल्ड कप अभी दो साल दूर है. हमें वर्तमान पर फोकस करना चाहिए. वे (रोहित और विराट) वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव ड्रेसिंग रूम के लिए बेहद जरूरी है.'

इस बीच, रोहित शर्मा और विराट कोहली की लगातार बेहतर होती फॉर्म ने उन्हें आईसीसी की ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में टॉप-2 में पहुंचा दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन के बाद कोहली नंबर-2 पर आ गए हैं और लगभग चार साल बाद फिर से नंबर-1 स्पॉट हासिल करने के बेहद करीब हैं. जबकि रोहित पहले पायदान पर हैं.

अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं. गौतम गंभीर भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें अलग से हाइलाइट करने से बचते दिखे हों, लेकिन मैदान पर उन दोनों की बल्लेबाजी खुद ही सब कुछ बयान कर रही है.

