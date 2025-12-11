संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर क्यों...वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर खेलें? गौतम गंभीर के 3 पुराने पोस्ट VIRAL, सोशल मीडिया पर बवाल!

टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर के पुराने एक्स (पूर्व में ट्व‍िटर) पोस्ट एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां उन्होंने केरल के स्टार विकेटकीपर-बैट्समैन संजूद सैमसन की जमकर तारीफ की थी. ये पोस्ट 2019 और 2020 के हैं, तब सैमसन IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

गंभीर ने तब सैमसन को न सिर्फ भारत का बेस्ट विकेटकीपर-बैट्समैन बताया, बल्कि उन्हें वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर बैटिंग करने लायक भी कहा था. लेकिन अब जब गौतम गंभीर टीम इंड‍िया के हेड कोच हैं. वहीं टीम इंड‍िया में जब से शुभमन गिल की वापसी हुई तब से संजू का ओपन‍िंग पोजीशन छीन ली गई, फ‍िर ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर भी शुरुआती 2 मैच ख‍िलाकर उनकी जगह अब ज‍ितेश शर्मा को ख‍िलाया गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स गंभीर के ये पुराने पोस्ट फ‍िर शेयर कर रहे हैं.

कटक में शुरुआती टी20 में भी संजू नहीं खेले, सवाल यह है क‍ि क्या आज (11 द‍िसंबर) संजू को न्यू चड़ीगढ़ में टीम में मौका म‍िलेगा. हालांकि इसकी संभावना कम ही है.

संजू सैमसन और शुभमन गिल के टी20 में आंकड़े देखें तो यह साफ है कि केरल का बल्लेबाज काफी आगे है. क्योंकि संजू ने 3 शतक और एक अर्धशतक बतौर ओपनर बनाया, वहीं गिल के नाम एक शतक है. इसे लेकर ही अब गंभीर के पुराने पोस्ट चर्चा में हैं.

गंभीर के वो 3 पोस्ट जब संजू के लिए की खुलकर बैट‍िंग

गंभीर का पहला वायरल पोस्ट 22 सितंबर 2020 का है, जहां उन्होंने लिखा- यह अजीब है कि संजू सैमसन को जगह नहीं मिलती सिर्फ भारत की प्लेइंग इलेवन में, बाकी सब उनके लिए खुले हाथों से तैयार हैं.

It’s weird that the only playing eleven Sanju Samson doesn’t find a place is that of India, rest almost everyone is ready for him with open arms @rajasthanroyals @IPL @BCCI — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 22, 2020

उसी दिन एक और पोस्ट में गंभीर ने कहा- सैमसन न सिर्फ भारत का बेस्ट विकेटकीपर-बैट्समैन है, बल्कि बेस्ट यंग बैट्समैन भी! क्या कोई डिबेट करना चाहता है?

Sanju Samson is not just the best wicketkeeper batsmen in India but the best young batsman in India!

Anyone up for debate? — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 22, 2020

इससे पहले, 29 मार्च 2019 को गंभीर ने एक और पोस्ट किया था- मैं आमतौर पर क्रिकेट में इंडिविजुअल्स पर बात नहीं करता, लेकिन संजू सैमसन की स्किल्स देखकर खुशी हुई कि वह भारत का बेस्ट विकेटकीपर-बैट्समैन है, मेरे लिए वह वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर बैटिंग करने चाहिए, यह ट्वीट 2019 वर्ल्ड कप से ठीक पहले आया था, जब सैमसन की टीम इंडिया में एंट्री की चर्चा जोरों पर थी.

I normally don’t like to talk about individuals in cricket. But seeing his skills I am glad to note that Sanju Samson is currently the best Wicketkeeper batsman in India. For me he should be batting number 4 in the World Cup @BCCI @rajasthanroyals @IPL @StarSportsIndia — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 29, 2019

अब जब संजू सैमसन अपनी न‍ियम‍ित ओपन‍िंग पोजीशन खो चुके हैं और प्लेइंग 11 से बाहर हैं तो 2025 में एक बार फ‍िर हेड कोचव गंभीर के पुराने पोस्ट सोशल मीड‍िया पर तैर रहे हैं.



ध्यान रहे अगस्त 2025 के दौरान भी संजू सैमसन ने गौतम गंभीर की रविचंद्रन अश्व‍िन के यूट्यब चैनल पर उनकी तारीफ की थी. तब उन्होंने कहा था, श्रीलंका दौरे पर वो लगातार दो मैचों में 0 पर आउट हुए थे, तब गंभीर ने संजू से कहा कि वो उनको टीम से तभी निकालेंगे, जब वो 21 बार 0 पर आउट होंगे.

वैसे हाल में रव‍िचंद्रन अश्व‍िन ने संजू को लेकर कहा था कि उनको नंबर 3 पर ख‍िलाना चाहिए, ऐसे में देखना होगा कि संजू के साथ टीम इंड‍िया का मैनेजमेंट क्या करता है.

