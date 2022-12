Rishabh Pant Car accident: अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत को BCCI ने दिया ये सम्मान, लिस्ट में एक और दिग्गज शामिल

Rishabh Pant Car accident: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इन दिनों देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं. उनका शुक्रवार (30 दिसंबर) तड़के रूड़की के पास कार एक्सीडेंट हो गया था. इसमें उन्हें कई गंभीर चोटें आईं. रूड़की में प्राथमिक उपचार के बाद पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया.

पंत की कुछ सर्जरी हुई हैं. उनके सिर, पैर, घुटने, टखने और पीठ में चोट लगी है. फिलहाल उनकी हालत ठीक है. मगर इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऋषभ पंत को एक सम्मान भी दिया है. बीसीसीआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

दरअसल, साल 2022 का आज (31 दिसंबर) आखिरी दिन है, तो इस मौके पर बीसीसीआई ने इस साल के टेस्ट में अपने दो बेस्ट प्लेयर चुने हैं. इसमें एक बल्लेबाज ऋषभ पंत और एक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं. बीसीसीआई ने इन दोनों को साल 2022 का बेस्ट परफॉर्मर चुना है.

पंत ने पिछले साल बनाए सबसे ज्यादा रन

बीसीसीआई ने अपने ट्वीट में ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की फोटो भी शेयर की. साथ ही उनके साल 2022 के वह आंकड़े भी शेयर किए हैं, जो उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बनाए. बता दें कि पंत ने 2022 में भारतीयों में सबसे ज्यादा 7 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 12 पारियों में 680 रन बनाए. वह इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय भी हैं. इस दौरान उनका औसत 61.81 का रहा है.

पंत ने इस दौरान 2 शतक और 4 अर्धशतक जमाए हैं. इनके अलावा बीसीसीआई ने गेंदबाजी में बेस्ट परफॉर्मर बुमराह को चुना है. इस तेज गेंदबाज ने बीते साल 5 टेस्ट मैच खेले, जिसकी 10 पारियों में सबसे ज्यादा (भारतीयों में) 22 विकेट लिए. इस दौरान बुमराह का औसत 20.31 का रहा.

2022 में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय

ऋषभ पंत - 12 टेस्ट पारी - 680 रन - 2 शतक

श्रेयस अय्यर - 8 टेस्ट पारी - 422 रन - 0 शतक

चेतेश्वर पुजारा - 10 टेस्ट पारी - 409 रन - 1 शतक

A look at #TeamIndia's Top Performers in Test cricket for the year 2⃣0⃣2⃣2⃣ 🫡@RishabhPant17 @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/YpUi2rjo3P