IPL Auction: 14.20 करोड़ में बिके प्रशांत वीर युवराज के फैन, धोनी को लेकर कही ये बात

आईपीएल नीलामी में प्रशांत वीर का नाम सुर्खियों में रहा. उत्तर प्रदेश के 20 वर्षीय ऑलराउंडर की जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदल गई, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.20 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया. यह सौदा न सिर्फ एक मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया, बल्कि उन्हें एमएस धोनी के साथ खेलने का सुनहरा मौका भी मिला. प्रशांत के लिए उस खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, जिसने भारत को तीनों आईसीसी खिताब दिलाए, किसी सपने के सच होने जैसा है.

इस युवा खिलाड़ी ने माना कि नीलामी ने उन्हें चौंका दिया था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी बड़ी रकम मिलेगी. ऑक्शन खत्म होते-होते वह कार्तिक शर्मा के साथ आईपीएल इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन चुके थे. यह उपलब्धि उनके करियर की शुरुआत में ही आ जाना किसी बड़ी मील के पत्थर से कम नहीं है.

सीएसके ने खेला दांव

CSK का यह फैसला उनके बदले हुए नजरिए को भी दर्शाता है. अनुभव और स्थिरता के लिए पहचानी जाने वाली पांच बार की चैंपियन टीम ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में युवाओं पर भरोसा जताया और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले दो अनकैप्ड टीनएज खिलाड़ियों पर करीब 30 करोड़ रुपये खर्च किए.

30 लाख था बेस प्राइस

प्रशांत का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था और नीलामी शुरू होते ही उन पर लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगानी शुरू कर दी. जैसे ही बोली 10 करोड़ रुपये के पार गई, मुकाबला सिमटने लगा और आखिरकार CSK ने निर्णायक दांव खेलते हुए उन्हें अपने नाम कर लिया. अमेठी में जन्मे यह ऑलराउंडर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ से ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में तेजी से तरक्की की है और उन्हें भारत के सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ियों में गिना जा रहा है.

ऐसा रहा है घरेलू प्रदर्शन

उनकी सफलता का आधार उनका प्रदर्शन रहा है. यूपी टी20 लीग में प्रशांत ने करीब 155 के स्ट्राइक रेट से 320 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल थे. इसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए और नौ विकेट भी झटके.

उनका सबसे शानदार प्रदर्शन मेंस अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी 2025–26 में देखने को मिला, जहां उन्होंने 94 की जबरदस्त औसत से 376 रन बनाए और 18 विकेट भी लिए. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और उन्होंने एक मैच विनर के रूप में अपनी पहचान और मजबूत की.

आजतक से बातचीत में प्रशांत ने CSK की जर्सी पहनने और फ्रेंचाइज़ी के माहौल से सीखने को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने बताया कि युवराज सिंह उनके बचपन के आदर्श हैं, जबकि इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका ऑलराउंड प्रभाव उन्हें काफी पसंद है. इन दोनों का असर उनके खेल में साफ दिखाई देता है.

सवालः आप चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने जा रहे हैं और एमएस धोनी से मिलेंगे. ऑक्शन का अनुभव कैसा रहा और आप उनसे क्या सीखना चाहते हैं?

जवाबः यह मेरे लिए वाकई हैरान करने वाला था. मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी. चेन्नई के अधिकारियों से पहले बात हुई थी, लेकिन इतना बड़ा मौका मिलने की कल्पना नहीं की थी. मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और धोनी भाई से मिलने को लेकर उत्साहित हूं. उनसे जितना हो सके सीखने की कोशिश करूंगा. अभी यह सिर्फ शुरुआत है, मुझे क्रिकेट पर फोकस करना है.

सवालः जब इतनी टीमें आप पर बोली लगा रही थीं, तो दिल की धड़कन जरूर तेज हुई होगी?

जवाबः हां, मैं ऑक्शन देख रहा था. लेकिन धड़कन तेज नहीं हुई. हम सब टीम बस में करीब 50 लोग साथ थे, इसलिए माहौल शांत था. अच्छा लगा कि टीमों ने मुझ पर भरोसा दिखाया. अब मुझे उनके लिए अच्छा प्रदर्शन करना है.

सवालः एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी का ड्रेसिंग रूम में होना उभरते खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है. क्या आपने सोचा है कि उनसे क्या बात करेंगे?

जवाबः नहीं, अभी कोई खास योजना नहीं है. शायद क्रिकेट और उनके माइंडसेट के बारे में बात करूंगा. उनसे थोड़ा भी सीख पाया तो बहुत मदद मिलेगी.

सवालः 14.20 करोड़ रुपये तक पहुंचने के सफर को कैसे देखते हैं?

जवाबः बचपन से मेरा बस एक ही सपना था. क्रिकेट खेलना. मेरे माता-पिता और दादा ने मुझे आर्थिक सहयोग दिया. 12–13 साल की उम्र में मैंने गंभीरता से खेलना शुरू किया और 13–14 साल में घर छोड़ दिया. मेरे माता-पिता का हौसला बहुत बड़ा था. सहारनपुर में SBBA क्रिकेट अकादमी में राजीव गोयल सर के मार्गदर्शन में अभ्यास किया. सहारनपुर क्रिकेट एसोसिएशन, राजीव सर और राजीव शुक्ला सर का बहुत सहयोग मिला. उनके बिना यह संभव नहीं था.

सवालः क्या परिवार को कभी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा?

जवाबः सर, मुश्किलें थीं, लेकिन परिवार ने कभी मेरे सपनों पर असर नहीं पड़ने दिया. दादा के गुजरने के बाद भी राजीव गोयल सर ने आर्थिक और मानसिक सहयोग दिया. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं.

सवालः CSK के साथ भविष्य को कैसे देखते हैं?

जवाबः मैं कोच, सपोर्ट स्टाफ और सीनियर खिलाड़ियों से जितना हो सके सीखूंगा और हर मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा.

सवालः ऑलराउंडर बनने की प्रेरणा किससे मिली?

जवाबः मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं. किसी की नकल नहीं की, लेकिन युवराज सिंह मेरे आदर्श हैं और बेन स्टोक्स की जर्नी से प्रेरणा मिलती है.

सवालः क्या आप युवराज की पावर हिटिंग और स्टोक्स की ऑलराउंड काबिलियत को फॉलो करते हैं?

जवाबः हां, बिल्कुल. मैं उन्हीं खूबियों को अपनाने की कोशिश करता हूं.

