scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रांची वनडे में जीत के बाद भी खली मोहम्मद शमी की कमी? पूर्व दिग्गज ने सेलेक्टर्स को घेरा

मोहम्मद कैफ ने सवाल उठाया कि चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन और हालिया रणजी फॉर्म के बावजूद मोहम्मद शमी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में टीम में क्यों नहीं हैं. उनका मानना है कि रांची की फ्लैट पिच पर शमी बेहद असरदार होते और युवा तेज़ गेंदबाज़ हर्षित, अर्शदीप और प्रसिद्ध उनकी मौजूदगी से सीख पाते.

Advertisement
X
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मोहम्मद शमी (Photo: ITG)
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मोहम्मद शमी (Photo: ITG)

मोहम्मद कैफ ने कहा कि रांची में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी न देखकर वह हैरान थे. इस साल की शुरुआत में भारत की विजयी चैंपियंस ट्रॉफी मुहिम में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद शमी खुद को टीम से बाहर पाते आए हैं. जबकि घरेलू मुकाबलों में शमी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है.

भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ में एक युवा तेज़ आक्रमण के साथ उतरा, जिसमें हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ही विकल्प थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को सीरीज़ के लिए आराम दिया गया था.

यह भी पढ़ें: 10 विकेट के लिए 151 ओवर की बॉलिंग, बैटिंग भी फुस्स... फिर भी शमी-सरफराज को मौका क्यों नहीं?

सम्बंधित ख़बरें

SHAMI
10 विकेट के लिए 151 ओवर की बॉलिंग, बैटिंग भी फुस्स... फिर भी शमी-सरफराज क्यों नहीं? 
Mohammed Shami
Mohammed Shami इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा! 
Mohammed Shami
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? इस दिग्गज ने कोच गंभीर से की खास अपील 
Mohammed Shami,Sanjiv Goenka
'मुस्कराइए, आप लखनऊ में...', शमी की एंट्री पर संजीव गोयनका का पोस्ट VIRAL 
CSK VS RR
जडेजा और सैमसन की बदल गई IPL टीम, अर्जुन तेंदुलकर समेत ये 5 खिलाड़ी भी हुए ट्रेड 

तीनों ने मिलकर 27.2 ओवर में छह विकेट जरूर लिए, लेकिन सभी की इकॉनमी रेट 6.4 से ऊपर रही. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा कि रांची की फ्लैट पिच पर शमी बेहद प्रभावी होते.

क्या बोले मोहम्मद कैफ

पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि हर्षित, प्रसिद्ध और अर्शदीप शमी की मौजूदगी से काफी कुछ सीख सकते हैं. कैफ ने कहा, 'सवाल बिल्कुल सही है. पिच कैसी भी हो, शमी जैसे गेंदबाज़ के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता. उनके पास इतनी क्लास है कि फ्लैट पिचों पर भी विकेट निकाल लेते हैं. मुझे नहीं पता कि वह अभी भी क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि बुमराह और सिराज को आराम दिया गया है. युवा तेज़ गेंदबाज़ों को भी उनकी मौजूदगी से फायदा होता.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: रांची वनडे में VIRAL हुई मिस्ट्री गर्ल कौन है? कोहली के शतक पर लूटी लाइमलाइट

कैफ ने कहा कि प्रसिद्ध, हर्षित और अर्शदीप जैसे खिलाड़ियों को दबाव में क्या करना है, यह बताने के लिए कोई सीनियर तेज़ गेंदबाज़ नहीं है. भारत को इसकी कमी महसूस हुई. शमी रणजी ट्रॉफी सीज़न में शानदार फॉर्म में रहे हैं. उनके चार मैचों में 20 विकेट हैं. बंगाल के इस तेज़ गेंदबाज़ ने मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी तीन मैचों में चार विकेट लिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement