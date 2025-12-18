लखनऊ में कोहरे की वजह से रद्द हुआ था IND vs SA टी20 मैच, अब टिकट के पैसे होंगे वापस

लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला घने कोहरे और स्मॉग के कारण रद्द होने के बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने दर्शकों को बड़ी राहत दी है. UPCA ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मैच के सभी टिकट धारकों को टिकट की पूरी राशि वापस की जाएगी.

दरअसल, यह मुकाबला बुधवार शाम 7 बजे शुरू होना था, लेकिन स्टेडियम में खराब दृश्यता के कारण टॉस भी नहीं हो सका. अंपायरों द्वारा छह बार निरीक्षण किए जाने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ और रात करीब 9:30 बजे मैच को रद्द घोषित कर दिया गया. इकाना स्टेडियम घने स्मॉग की चपेट में रहा, जिससे खिलाड़ियों और अंपायरों की सुरक्षा को देखते हुए खेल संभव नहीं हो सका.

ईमेल पर भेजी जाएगी रिफंड संबंधित जानकारी

UPCA के मानद सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने जारी बयान में कहा कि दर्शकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट की पूरी राशि लौटाने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन दर्शकों ने ऑनलाइन माध्यम से टिकट खरीदे हैं, उन्हें किसी तरह की अतिरिक्त प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा. ऐसे सभी दर्शकों को टिकट की राशि उनके मूल भुगतान माध्यम (ऑनलाइन पेमेंट मोड) में स्वतः वापस कर दी जाएगी. रिफंड से जुड़ी जानकारी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी और दर्शकों से नियमित रूप से ईमेल चेक करने की अपील की गई है.

ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों को करना होगा ये काम

वहीं, ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले दर्शकों के लिए UPCA ने अलग व्यवस्था की है. ऐसे दर्शक 20, 21 और 22 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ के गेट नंबर 2 स्थित बॉक्स ऑफिस पर बनाए गए विशेष रिफंड काउंटर से अपनी राशि प्राप्त कर सकेंगे.

ऑफलाइन रिफंड के लिए दर्शकों को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा. उन्हें अपने मूल प्रिंटेड टिकट के साथ एक सरकारी पहचान पत्र की फोटोकॉपी लानी होगी. इसके अलावा, बैंक डिटेल्स के साथ रिफंड फॉर्म भरकर मूल टिकट के साथ जमा करना होगा. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रिफंड की राशि सीधे दर्शकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. UPCA ने स्पष्ट किया है कि सभी रिफंड केवल उचित सत्यापन के बाद ही किए जाएंगे.

शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा आखिरी मैच

इस बीच, UPCA सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने दर्शकों के धैर्य, सहयोग और समझदारी के लिए आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मौसम जैसी परिस्थितियां किसी के नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन दर्शकों के हितों की रक्षा करना एसोसिएशन की प्राथमिकता है. उल्लेखनीय है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

