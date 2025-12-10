scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA: जसप्रीत बुमराह ने No Ball पर किया डेवाल्ड ब्रेव‍िस का श‍िकार? कटक T20 में अंपायर‍िंग पर उठे सवाल... जानें क्या कहती है क्रिकेट की रूल बुक

IND vs SA: कटक टी20 में जसप्रीत बुमराह ने जिस गेंद पर डेवाल्ड ब्रेव‍िस को आउट किया, उस पर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि बुमराह ने यह गेंद नो बॉल फेंकी, इसके बावजूद ब्रेव‍िस को आउट दिया गया. जानें क्या कहता है न‍ियम...

Advertisement
X
बुमराह ने क्या नो बॉल पर ब्रेव‍िस को किया आउट, फैन्स ने इस पर सोशल मीडिया पर उठाए सवाल (Photo: Screengrab)
बुमराह ने क्या नो बॉल पर ब्रेव‍िस को किया आउट, फैन्स ने इस पर सोशल मीडिया पर उठाए सवाल (Photo: Screengrab)

Cricket law 21.5 explained No Ball: कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मंगलवार (9 द‍िसंबर) को पहला T20I मुकबला हुआ. ज‍िसे भारत ने 101 रनों से अपने नाम किया. इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने डेवाल्ड ब्रेविस को जिस तरह आउट किए उस पर सवाल उठ रहे हैं. 

10वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ब्रेविस को आउट करके अपना 100वां T20I विकेट लिया. बुमराह की बैक-ऑफ-लेंथ गेंद पर ब्रेविस शॉट खेलने में चूक गए और गेंद हवा में चली गई, जिसे सूर्यकुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ लिया.

रीप्ले में लगा कि बुमराह का फ्रंट फुट थोड़ा आगे हो सकता है, लेकिन थर्ड अंपायर ने गेंद को वैध मानते हुए फैसला भारत के पक्ष में दिया. इस उपलब्धि के साथ बुमराह तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में 100-100 विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज बन गए. 

हालांकि इसे लेकर सोशल मीड‍िया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए, कुछ ने कहा कि बुमराह की गेंद नो बॉल थी, इसके बावजूद अंपायर ने इसे देखा तक नहीं. 
 

सम्बंधित ख़बरें

Jasprit Bumrah, Hardik Pandya
भारत की 'हार्द‍िक' जीत से कटक में बने 8 माइलस्टोन, अफ्रीका ने बनाया हार का शर्मनाक रिकॉर्ड 
TILAK VARMA
बुमराह-हार्दिक का 'शतक', तिलक बने हजारी.... कटक में भारत की रिकॉर्डतोड़ जीत 
IND VS SA
हार्दिक का ऑलराउंड शो, बॉलर्स का मैजिक... सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को ऐसे दी मात 
Indian Cricketers
Indian Cricket Team के लिए 6 दिसंबर क्यों है खास? 
Jasprit Bumrah, Ravindra jadeja,Shreyas Iyer,Karun Nair,R. P. Singh
जडेजा-बुमराह-श्रेयस और... 6 दिसंबर को जन्मे 5 भारतीय क्रिकेटर, रिकॉर्ड्स कर देंगे हैरान  

क्या है पैर के लिए नो बॉल का न‍ियम 
क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC (मेर‍िलबोर्न क्रिकेट क्लब) ने न‍ियम 21.5 में पैर की नो बॉल के लिए संबंध‍ित न‍ियम को समझाया गया है. रूल 21.5 के अनुसार किसी गेंद को वैध (फेयर डिलीवरी) माना जाने के लिए गेंदबाज की स्टेपिंग बेहद महत्वपूर्ण है. डिलीवरी स्ट्राइड में गेंदबाज का बैक-फुट रिटर्न क्रीज के अंदर होना चाहिए और उसे छूना नहीं चाहिए.
 

Advertisement
MCC no Ball rule on Front Foot
MCC no Ball rule on Front Foot (Photo: Sreengrab)

वहीं फ्रंट-फुट का कोई न कोई हिस्सा, चाहे जमीन पर हो या हवा में, पॉपिंग क्रीज के पीछे होना जरूरी है, और वह रिटर्न क्रीज की दिशा में बनी मिडिल-स्टंप लाइन के उसी तरफ होना चाहिए. अगर ये तीनों शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो अंपायर को नो-बॉल देना अनिवार्य है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement